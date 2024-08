- Grgic di Eisenach ha rapidamente elaborato o assimilato la finale olimpica.

Per Marko Grgić, giocatore professionista di handball della squadra della Bundesliga ThSV Eisenach di Eisenach, la dolorosa sconfitta nella finale olimpica contro la Danimarca è stata una pillola amara da ingoiare. "È andata giù facile. Giornate del genere esistono nello sport. Abbiamo vinto l'argento", ha ammesso il 20enne atleta alla "Thüringer Allgemeine" cinque giorni dopo la loro sconfitta per 26:39 a Parigi. Nella Coppa Wartburg, Grgić ha segnato sette gol contro la squadra campione danese Skanderborg Aarhus Handbold, portando a una vittoria dominante per 34:26.

Il giocatore di attacco veloce ha fatto scalpore alle Olimpiadi estive e ora deve rapidamente superare la gloria e concentrarsi invece sulla routine quotidiana. La vittoriosa vittoria ai quarti di finale contro la Francia e il brivido nei semifinali contro la Spagna sono ancora freschi nella memoria di tutti, così come l'atmosfera animata di Parigi e il suo vivace villaggio olimpico. "Una pausa sarebbe gradita ora", ha detto Grgić, che è tornato nella sua città natale nel 2022 per unirsi al club di seconda divisione e che è stato promosso con successo la primavera successiva.

Grgic mantiene la testa sulle spalle

Nonostante il suo nuovo status di membro della nazionale e la medaglia d'argento vinta lo scorso maggio, Grgić non si monta troppo la testa. "Il primo passo per cadere sarebbe lasciarsi trasportare", ha notato saggiamente.

Con la Coppa Wartburg alle porte e la prospettiva di affrontare i campioni in carica SC Magdeburg sabato sera, Grgić si concentra su ciò che conta di più. "Devo unirmi alla mia nuova squadra il più velocemente possibile. Non ci metterò molto ad adattarmi. Tuttavia, abbiamo undici mesi impegnativi davanti a noi."

Grgic si sofferma sull'esperienza olimpica a Parigi: "Le semifinali contro la Spagna sono state intense e il pubblico a Parigi è stato indimenticabile". Dopo il successo delle Olimpiadi estive, Grgić continua a prepararsi per la Coppa Wartburg in arrivo a Parigi, aspirando a sfidare i campioni in carica.

