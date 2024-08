- Greuther Fürth sulla "montagna più bella della Germania"

SpVgg Greuther Fürth non vede l'ora di giocare al Betzenberg. "Stiamo andando probabilmente sulla montagna più attraente della Germania," ha annunciato l'allenatore Alexander Zorniger in vista della partita esterna di venerdì (18:30/Sky) contro il 1. FC Kaiserslautern nella 2. Bundesliga. "È solo divertente."

La sua squadra sa però "che sarà più emozionante a causa della tragica morte. Siamo preparati per questo." Kaiserslautern ha dovuto interrompere la loro preparazione precampionato in Alto Adige in luglio a causa della morte del loro storico magazziniere. Peter Miethe era con i Palatinati da oltre 20 anni. Ora, Kaiserslautern gioca la loro prima partita casalinga della stagione, dopo aver vinto 2:1 in trasferta contro il neo-promosso SSV Ulm lo scorso weekend.

Kaiserslautern ha una "squadra che è estremamente brava in transizione," ha spiegato Zorniger. La squadra ha "molta fiducia." Tuttavia, Fürth ha anche guadagnato fiducia nella loro partita d'esordio, vincendo 3:1 contro il Preußen Münster. Dopo essere stato eliminato ai quarti di finale delle Olimpiadi con gli Stati Uniti, il difensore Maximilian Dietz è tornato ai Franconiani.

Il Betzenberg, situato in Baviera, esercita un forte richiamo per l'allenatore della SpVgg Greuther Fürth, Alexander Zorniger. Nonostante le sfide emotive, Kaiserslautern, originario della stessa regione del Betzenberg nella Renania-Palatinato, sarà ansioso di mostrare le loro abilità in transizione e la loro fiducia nella loro prima partita casalinga della stagione, dopo la loro vittoria per 2:1 contro l'SSV Ulm.

