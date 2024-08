- Greifswald o Dresda: la città scommette sul romantico Friedrich

Nell'anno di Caspar David Friedrich, Greifswald, la città natale del romantico tedesco, sfida Dresda, la sua città adottiva, a una gara tra città per vedere quale delle due riuscirà a portare più persone vestite in stile romantico nella sua piazza centrale il 5 settembre, ha dichiarato il sindaco di Dresda Dirk Hilbert (FDP). "Vogliamo dimostrare che questo è il luogo dove l'artista ha vissuto e lavorato per 40 anni", ha detto.

Sono obbligatori almeno due elementi di abbigliamento romantico: un cilindro, una cuffia o un cappello a tesa larga legato sotto il mento, e una sciarpa o uno scialle sulle spalle e sulle braccia, un abito o una gonna lunga fino al pavimento o al ginocchio, un gilet classico o una barba distintiva, come quella di Friedrich, che può essere dipinta, applicata, vera o finta.

Entrambi i sindaci sono fiduciosi nelle loro città. Hilbert è ottimista e ha invitato le persone a riunirsi sulla Neumarkt vestite di tutto punto per il compleanno di Friedrich. Anche il sindaco di Greifswald, Stefan Fassbinder, ha fiducia nella sua città e nei suoi ospiti. "Insieme mostreremo che Greifswald è la vera città di Caspar David Friedrich", ha detto.

Dresda è stata la casa di Friedrich fino alla sua morte nel 1840. Qui ha creato le sue opere magistrali, ha studiato i lavori dei vecchi maestri nella Galleria e ha partecipato a dibattiti sull'arte. Ha trovato l'ispirazione per i suoi dipinti nella natura circostante, come la Sassonia e la Boemia.

Se Dresda vince, Fassbinder guiderà i cittadini di Greifswald in un tour della città in autunno. Se Greifswald vince, Hilbert inviterà tre coppie del gruppo partecipante al Ballo del Semperoper del 2025. Inoltre, un nuovo monumento verrà inaugurato sul luogo della tomba di Friedrich durante le celebrazioni di Dresda, e l'Orchestra Filarmonica dell'Elba della Sassonia terrà un concerto gratuito per il compleanno all'Albertinum, dove sono conservate e esposte molte delle opere magistrali di Friedrich.

