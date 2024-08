- Greifswald commemora Caspar David Friedrich con una celebrazione a livello cittadino.

Greifswald celebra la sua figura rinomata, Caspar David Friedrich, con una festa cittadina di due giorni il 31 agosto e il 1 settembre. Tra le attività programmate ci sono un mercato storico dell'artigianato e spettacoli teatrali. Il festival annuale di teatro di strada "Zirkulum" omaggia Friedrich quest'anno con il tema "L'arte di strada durante l'epoca di Friedrich". L'esordio dell'anno scorso del "Zirkulum" è stato un successo.

La festa cittadina darà il via alle celebrazioni del compleanno. Caspar David Friedrich è nato a Greifswald il 5 settembre 1774. Per onorare il 250º anniversario della sua nascita, Greifswald organizza vari eventi ed esposizioni esclusive.

