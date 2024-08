- Greenpeace sostiene fermamente la necessità di accelerare la transizione nella trasformazione della carne.

Secondo un sondaggio di Greenpeace, c'è stato un leggero miglioramento nei supermercati che offrono carne di allevamento migliore, ma la maggior parte dei prodotti è ancora compresa nei livelli di allevamento peggiori 1 e 2. Questi due livelli rappresentano l'82,5% della selezione, in calo rispetto all'87,4% dell'anno scorso. Il livello più basso, 1, che soddisfa lo standard legale minimo, rappresenta il 11,5% dei prodotti.

Per fortuna, nessun supermercato vende più pollo del livello 1, ha spiegato Greenpeace. Per il maiale, la percentuale è ora del 0,9%, ma per il manzo è del 60,5%. L'esperta di Greenpeace, Christiane Huxdorff, ha suggerito che i supermercati dovrebbero accelerare i loro sforzi in futuro per eliminare la carne di bassa qualità dalle loro sezioni refrigerate e raggiungere i loro obiettivi intermedi.

Greenpeace ha notato che tutte le catene esaminate si sono impegnate a eliminare completamente la carne del livello 1 entro il 2025 al più tardi. L'organizzazione considera sia il livello 1 che il livello 2 dannosi per il benessere degli animali.

Le etichette si riferiscono alla categorizzazione volontaria introdotta dai grandi supermercati nel 2019, che presenta la "Forma di Allevamento" e i numeri da 1 a 4, rappresentanti quattro livelli da "Allevamento in Stalla" a "Premium", con requisiti crescenti per lo spazio e le condizioni di vita.

Si sta verificando un passaggio a cinque livelli, allineando l'etichetta privata con un futuro sistema di etichettatura obbligatorio. Inizialmente, questo si applicherà al maiale fresco nel 2025 e comprenderà anche cinque livelli.

