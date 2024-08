- Green vede il potenziale del ciclismo come rotto

I Verdi nel parlamento regionale della Sassonia considerano l'infrastruttura ciclistica nel Libero Stato come significativamente migliorabile. Il potenziale non viene sfruttato appieno, ha spiegato il deputato Gerhard Liebscher. Il suo partito ha attivamente spinto per i progressi finora raggiunti, ma non è affatto soddisfatto.

I Verdi: il Ministero delle Finanze ha un atteggiamento fondamentalmente ostile

"Ciò che mi frustra particolarmente è l'espansione lenta delle piste ciclabili. Invece di dare priorità alla pianificazione delle piste ciclabili a causa del grande bisogno di recupero in Sassonia, il ministro responsabile rimane senza ambizioni fino alla fine," ha detto Liebscher, rivolgendosi al Ministro dei Trasporti Martin Dulig (SPD).

Ogni euro in più per la bicicletta deve essere combattuto duramente. Senza finanziamenti federali, sembra brutto. Inoltre, il Ministero delle Finanze della CDU ha un 'atteggiamento fondamentalmente ostile'.

I Verdi annunciano un'offensiva per la bicicletta per la nuova legislatura

"Per cambiare questo, noi Verdi vogliamo lanciare un'offensiva per la bicicletta nel prossimo periodo legislativo - con più risorse finanziarie e riduzione della burocrazia per l'espansione significativamente più rapida delle piste ciclabili sicure. L'obiettivo è una rete di piste ciclabili senza soluzione di continuità e sicura entro il 2032," ha sottolineato Liebscher. In particolare, il partito vuole sostenere i comuni con una promozione della bicicletta più estesa per consentire l'attuazione tempestiva dei progetti pianificati.

Il Club tedesco generale della bicicletta (ADFC) ha tracciato un bilancio sconfortante per la bicicletta il mercoledì. Su 18 obiettivi per la bicicletta dichiarati nell'accordo di coalizione, nove non sono stati raggiunti e sei solo parzialmente.

L'ADFC ha anche testato i programmi dei partiti per le elezioni statali del 1° settembre per la 'compatibilità con la bicicletta'. La Sinistra, i Verdi, l'SPD e il BSW hanno ottenuto i migliori risultati. Tuttavia, c'è ancora molto margine di miglioramento per la CDU, l'AfD e l'FDP. Per i Liberi Elettori, la bicicletta non sembra avere un ruolo, si è detto.

