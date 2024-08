Green OB scatta il piano pro-auto del FDP

Come rendere le città più attraenti? Più auto, dice l'FDP. Il parcheggio gratuito è desiderabile, le zone pedonali no. Il sindaco verde di Hannover scuote la testa. Una politica puramente per le auto non rafforza il commercio al dettaglio nel centro, ma lo minaccia, dice Belit Onay.

Il sindaco di Hannover critica duramente i piani dell'FDP per città più a misura d'auto. "È un pericoloso fraintendimento pensare che più traffico automobilistico crei più forza economica nelle città", ha detto Belit Onay al gruppo di giornali Funke. La leva chiave per il rilancio delle città non sono più auto, ma la svolta dei trasporti.

"Una politica puramente per le auto significa un pericolo per la posizione e il commercio al dettaglio. Gli studi lo dimostrano, e c'è anche un consenso trasversale tra i partiti a livello comunale - ad esempio nell'Associazione tedesca delle città", ha detto il sindaco verde. I clienti possono essere portati nelle città solo se ci sono posti dove piace stare, come la gastronomia, i parchi giochi, posti freschi e ombreggiati. "La concorrenza è il commercio online", ha detto Onay, "e le città esistono solo se le persone vogliono starci".

Mentre le città di importanza regionale devono rimanere accessibili in auto, questo non significa più parcheggi e più traffico di transito. "È uno spreco di risorse".

Parcheggio gratuito invece di zone pedonali

"Bild am Sonntag" aveva riferito domenica scorsa che la direzione dell'FDP sta pianificando un piano pro-auto che rende l'auto più attraente nelle città. La risoluzione proposta suggerisce che i comuni attirino più auto nelle città offrendo parcheggio gratuito. In alternativa, dovrebbe essere introdotto un prezzo fisso nazionale per il parcheggio, simile al biglietto da 49 euro. "Non abbiamo bisogno di una politica anti-auto", ha detto il segretario generale dell'FDP Bijan Djir-Sarai al giornale.

Contemporaneamente, l'FDP vuole ridurre il numero di piste ciclabili e zone pedonali, e se vengono create, solo con la diretta involvement dei cittadini. Con l'ausilio della digitalizzazione, la risoluzione proposta afferma che il traffico automobilistico dovrebbe essere guidato con le "onde verdi", minimizzando così gli ingorghi e le emissioni e riducendo il rischio di incidenti.

Secondo il giornale, le proposte sono esplicitamente una controproposta ai piani dei Verdi. L'FDP vuole anche consentire la guida supervisionata per i giovani a partire dai 16 anni. Inoltre, il partito esprime il suo sostegno alle corse motoristiche, che dice essere un driver dell'innovazione per il settore automotive.

