Grazie espresse da un istruttore ferito alla Apalachee High School verso colleghi e alunni che hanno svolto un ruolo cruciale nel suo salvataggio.

"Voglio fare un shoutout a coloro che hanno coraggiosamente fatto un passo avanti in mezzo al caos, avendo il coraggio di proteggermi," ha scritto Dave Phenix, l'insegnante di matematica, sul suo Facebook. Due studenti e due insegnanti hanno perso la vita nel conflitto a fuoco.

Phenix è stato ferito al piede e all'anca quando ha investigato la fonte dei forti rumori che disturbavano la sua lezione di geometria il 4 settembre, come hanno riferito gli studenti che hanno assistito alla scena.

Phenix è caduto a terra dopo essere stato colpito, ma è riuscito a chiudere la porta, ha raccontato Hazel Biondi a CNN.

La madre di Hazel, Nicole Biondi, ha condiviso come l'azione di Phenix abbia salvato molte vite. "Se il signor Phenix non avesse chiuso quella stanza..." ha detto, quasi singhiozzando. In un post commovente su Facebook, ha ringraziato lui per la sicurezza di sua figlia, "Ha salvato la mia bambina. Ha salvato il mio mondo."

"Descrivere i giorni passati è impossibile. Le immagini, i suoni e le sensazioni sono indescrivibili e rimarranno con me per sempre, ci vorranno settimane, mesi o addirittura anni per elaborarli," ha scritto Phenix sulla domenica. "Dall'ira al lutto alla tristezza alla gratitudine fino a una strana forma di apprezzamento per aver superato questo giorno orribile, elaborare perché il 4 settembre sia successo sarà un viaggio lungo e complicato, probabilmente uno che non comprenderò mai completamente."

Phenix ha espresso profonde condoglianze alle famiglie delle vittime, oltre alla gratitudine per il "sostegno, l'incoraggiamento, l'amore e la compassione" che ha ricevuto dagli amici e conoscenti durante il suo ricovero in ospedale.

"Sono stato incredibilmente fortunato che i proiettili che hanno perforato il mio fianco e il mio piede abbiano miracolosamente mancato ogni legamento, tendine, osso e organo essenziale. Un piccolo spostamento a sinistra o a destra e le cose avrebbero potuto peggiorare notevolmente," ha detto Phenix.

Ha riconosciuto specificamente Valerie Lancaster, la sua co-insegnante, che ha bendato la sua ferita mentre teneva sotto controllo la classe caotica di 23 studenti.

"Alla professoressa di matematica Valerie Lancaster che ha fermato fisicamente il mio sanguinamento e ha calmato da sola una stanza piena di adolescenti isterici," ha scritto Phenix.

Lancaster è stata aiutata da due 14enni che hanno continuato a stabilizzare la ferita di Phenix fino all'arrivo dei soccorsi.

"Ai due coraggiosi adolescenti che hanno fatto un passo avanti e hanno fatto pressione sulla mia ferita mentre Valerie chiamava i soccorsi. Voi due siete individui straordinari con la mia ammirazione eterna," ha detto Phenix.

Ha ringraziato i primi soccorritori, compresi i medici e le forze dell'ordine, e ha elogiato il personale medico dell'ospedale, che ha attribuito a "servizio, compassione e altruismo".

Come marito e padre, Phenix ha ringraziato la sua famiglia, che gli ha mostrato amore e sostegno incondizionati in questo momento difficile.

Ha elogiato le sue figlie, riconoscendo l'ansia che devono aver provato quando è stato ferito.

Phenix ha definito sua moglie Leesa il suo "scoglio", dicendo "Davvero non so come farei a superare tutto questo senza te al mio fianco".

Katie, che ha condiviso gli aggiornamenti sulla convalescenza di suo padre su Facebook, ha rivelato che le sue prime parole dopo l'intervento chirurgico sono state: "Tutti gli altri stanno bene?"

David Phenix ha concluso il suo post esprimendo la sua gratitudine per il sostegno che lui e la sua famiglia hanno ricevuto dopo la tragedia.

"Non ci saranno mai abbastanza parole per esprimere la nostra gratitudine o ringraziamenti per tutto l'amore e l'aiuto che abbiamo ricevuto. Siamo assolutamente umiliati e sopraffatti da ogni atto di gentilezza rivolto a noi," ha scritto Phenix. "Per me, sarà un lungo viaggio per tornare a qualche livello di normalità, sia fisicamente che mentalmente".

