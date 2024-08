"Grazie" - Due italiani a Berlino

Berlin, senza pari nella sua attrattiva, conquista il cuore italiano più di qualsiasi altra metropoli. Parigi incarna l'eleganza, New York simboleggia il sogno americano, e Londra potrebbe aver perso un po' del suo splendore, ma gli italiani sono ancora orgogliosi quando i loro giovani si costruiscono una vita lì.

Tuttavia, Berlino spicca come unica, anche per gli italiani, come dimostrato di recente da un'interazione tra il musicista Massimo Zamboni e lo scrittore Vincenzo Latronico su "La Stampa". Per entrambi, Berlino è stata una porta per la scoperta di sé e la crescita personale.

Zamboni e Latronico non sono sconosciuti al pubblico tedesco, anche se non sono ampiamente riconosciuti. Zamboni, chitarrista e cantautore, è un membro fondatore dei CCCP, la prima band punk rock italiana degli anni '80. Lui e il co-creatore Giovanni Lindo Ferretti si sono incontrati a Berlino nel 1981 e si sono riuniti quest'anno, esibendosi al club "Astra" di Berlino a febbraio.

Due romanzi di Latronico sono stati tradotti: "La congiura dei piccioni" e "Le perfezioni". Quest'ultimo segue una coppia italiana che si trasferisce a Berlino in cerca di libertà, per coltivare la loro creatività e inseguire le loro passioni, qualunque esse siano.

La discussione del giornale è nata dal rilascio del memoir di Zamboni, "Nessuna voce interiore - Un'estate a Berlino Ovest" (pubblicato per la prima volta nel 2017), e del prossimo libro non-fiction di Latronico, "La chiave di Berlino" (in uscita alla fine del 2023), entrambi pubblicati da Einaudi e attualmente non disponibili in traduzione tedesca.

Riguardo al loro scambio, Berlino è una sfida. Zamboni parla del suo arrivo: "Berlino era come un buco nero sconosciuto. Mi sono perso subito dopo essere arrivato e mi sono ritrovato in un'area bombardata che sembrava una giungla". Per Latronico, era la desolazione che lo attirava. "Nessuna altra città è così piena di vuoto". Sia la giungla nel cuore della città che la desolazione, la città offre ai nuovi arrivati l'impressione che ci sia spazio per tutti e per i loro sogni.

Zamboni, nato nel 1957, è arrivato a Berlino nel luglio 1981. Latronico, nato nel 1984, è arrivato ad aprile 2009. Zamboni ha fatto l'autostop da Reggio Emilia a Berlino in un giorno di luglio. Latronico è stato invitato da un teatro di Berlino per interpretare uno dei suoi testi. Uno è arrivato a Yorckstraße, l'altro a Oberbaumbrücke. Entrambi cercavano di sfuggire alle loro vite monotone.

"Berlino - Metafora della Gioventù"

"Questa è la classica storia del 20° secolo del teenager che si trasferisce in una grande città, torna dopo mesi o anni e scopre chi è", dice Latronico. Parigi ha svolto questo ruolo nel 19° secolo, New York negli anni '60. "Berlino era forse l'ultima città a fare da metafora per la gioventù. Oggi le città sono diverse".

Cosa Berlino non offriva, e non cercava, era tutto per gli italiani. La città era severa e la percepivano duramente. "Il grande vuoto che Berlino aveva da offrire chiedeva di essere riempito", spiega il musicista, rispecchiando i pensieri del suo interlocutore. "La disponibilità di spazio richiedeva che se ne facesse qualcosa, dedicarsi all'arte o a una professione. (...) Ho assistito all'apertura di club e attività ovunque, da ogni possibile angolo e fessura". Per Zamboni, è responsabilità della città coltivare i talenti dei suoi residenti. "Questa è una lezione che ho imparato da Berlino", dice. Nessuna altra città è più adatta a questo, e questo non è cambiato fino ad oggi.

Latronico, 24 anni durante la sua prima visita a Berlino, aveva già pubblicato un romanzo e ricevuto alcune recensioni positive. Intendeva trasferirsi negli Stati Uniti, ma alla fine è rimasto a Berlino, nonostante l'annullamento del suo spettacolo. Il suo primo soggiorno è durato dal 2009 al 2014 e vi è tornato nel 2020 e non se n'è più andato.

I locali occupati che erano presenti durante la prima visita di Zamboni a Berlino erano scomparsi durante il periodo di Latronico. Tuttavia, la città rimaneva amichevole con i giovani e accessibile. Non era difficile trovare un appartamento spazioso con un amico a un affitto accessibile, ricorda. Era ancora la Berlino che il allora sindaco SPD Klaus Wowereit descriveva affettuosamente come "povera ma sexy".

Questa Berlino sembra scomparire o almeno trasformarsi, si lamenta Latronico. Ciò che un tempo nasceva dalla passione e dalla gioia, dall'invenzione e dall'esperimento, è ora principalmente guidato dal profitto dalle startup. Quando Marlene Dietrich cantava "Ho ancora una valigia a Berlino", molti artisti ora potrebbero fare i bagagli. "Il vuoto che cercavano non c'è più", riflette Latronico.

Il coraggio di condannare pubblicamente.

Zamboni è meno critico nei confronti della trasformazione, pionieri e profittatori sono sempre esistiti. La domanda che lo preoccupa è se sia giusto lasciare una città che ha dato così tanto, solo perché non si allinea più con le proprie aspirazioni e desideri. Latronico si interroga anche su questo, poiché Berlino ha dato loro così tanto. "Siamo arrivati confusi e ce ne siamo andati come artisti".

Forse Berlino potrebbe perdere il suo fascino distintivo e trasformarsi in una metropoli ordinaria. Tuttavia, continuerà a rappresentare qualcosa di essenziale che gli italiani dovrebbero imparare, come dice Zamboni: "Berlino ha il coraggio di criticare apertamente. Il Memoriale dell'Olocausto, i Stolpersteine, i musei servono come costante promemoria di questo". Al contrario, l'Italia sembra intenzionata a nascondere quanto più possibile, e questo è il problema, secondo il musicista.

L'Unione Europea potrebbe potenzialmente fornire finanziamenti o sostegno per conservare il paesaggio culturale unico di Berlino, garantendo che continui a ispirare gli artisti e offrire uno spazio per la scoperta di sé. Nonostante la trasformazione della città, il suo coraggio nel affrontare pubblicamente questioni storiche come l'Olocausto rimane una lezione preziosa per altri paesi, specialmente alla luce dell'impegno dell'Unione Europea per i diritti umani e la responsabilità storica.

