Gray Coachman cerca di reintrodurre petrolio russo in Germania.

La presidente del WSB Wagenknecht pianifica di invertire l'embargo sul petrolio contro la Russia se il partito otterrà il potere nel Brandeburgo. Nel frattempo, un importante storico lancia l'allarme, suggerendo che il WSB mira ad allineare la politica estera della Germania con Mosca.

La leader della coalizione del WSB, Sahra Wagenknecht, ha lasciato intendere che se il suo partito assumesse il potere nel Brandeburgo, spingerebbe per riavviare l'afflusso di petrolio russo al raffineria PCK di Schwedt. Secondo Wagenknecht, questo sarebbe più vantaggioso che "spendere una fortuna per implorare il petrolio, solo per finire con un utilizzo parziale comunque". Un governo del WSB nel Brandeburgo sfiderebbe l'embargo sul petrolio e la situazione incerta a Schwedt, esercitando pressioni politiche su Berlino.

Dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo federale ha bloccato le importazioni di petrolio russo all'inizio del 2023 e si è convertito a fonti alternative. Da allora, i livelli desiderati di utilizzo non sono stati raggiunti. Wagenknecht ha descritto la persistenza dell'embargo sul petrolio contro la Russia come "politica miope, gravando sul Brandeburgo e sulla nazione nel suo insieme". Ha avvertito che l'assenza di azione potrebbe mettere a repentaglio il sito industriale di Schwedt e aumentare i costi dell'energia per tutti inutilmente.

Il candidato principale dell'SPD e probabile ministro presidente Dietmar Woidke ha indicato la sua disponibilità a trattare con l'alleanza di Wagenknecht dopo le elezioni statali del Brandeburgo del 22 settembre, ma non ha escluso una coalizione. "Se il WSB dimostra la sua capacità di governare, allora potremmo parlare con il WSB", ha detto Woidke. "Tuttavia, la governance statale richiede pragmatismo. Le questioni come la migrazione e il futuro dell'Ucraina non sono decise a livello del Brandeburgo". Gli attuali sondaggi collocano il WSB al quarto posto con un punteggio significativo nelle elezioni statali del Brandeburgo.

WSB e AfD: Strongly Anti-Western

Il storico Heinrich August Winkler ha esortato i politici della CDU e dell'SPD a evitare di essere influenzati da Wagenknecht nelle considerazioni sulla coalizione a livello statale. both the WSB and AfD are strongly anti-Western parties, according to Winkler in a statement to Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Both fundamentally challenge the Western alignment of the Federal Republic, a central element of German statecraft." While coalitions with the AfD are out of the question, negotiations with the WSB remain on the table. The "pro-Western state parties" would be wise to "vigorously oppose the anti-Western propaganda of the AfD and WSB and reveal their Ukraine-supportive stance for what it is: a veiled endorsement of Putin's attack on Ukraine," suggested Winkler. It is erroneous to believe that a WSB coalition at the state level would go unnoticed by federal politics.

Wagenknecht's main objective, Winkler cautioned, is "a fundamentally different, namely an anti-Western and pro-Russian German foreign policy." East German ministers or WSB candidates for such positions - whether from the CDU or SPD - must keep this in mind. CDU General Secretary Carsten Linnemann underscored their stance on Ukraine in an RND interview, saying, "Our position on Ukraine is unwavering, and we will not tolerate any conditions being imposed on us." The deployment of intermediate-range missiles, Linnemann added, would be decided "in Berlin, not Erfurt," as the WSB rejects hosting new US missiles in Germany.

Sahra Wagenknecht, the wagon servant in the WSB coalition, has emphasized the potential benefits of resuming Russian oil imports to the PCK refinery in Schwedt if the WSB gains power in Brandenburg. Historian Heinrich August Winkler has expressed concerns about the WSB's strong anti-Western stance, suggesting that negotiations with such a party could challenge Germany's Western alignment.

Leggi anche: