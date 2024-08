- Gratuito per gli studenti pendolari ad Amburgo: esenzione temporanea dal pagamento del biglietto

Durante la loro pausa, tutti gli studenti universitari di Amburgo possono facilmente utilizzare tutti i mezzi pubblici all'interno della zona HVV senza dover acquistare un biglietto. Questa iniziativa benefica dell'Associazione dei Trasporti di Amburgo è attiva dalla metà della settimana e prosegue fino al weekend.

A partire dal 1° settembre, circa 210.000 studenti di Amburgo potranno godere di viaggi nazionali gratuiti sui mezzi locali se loro o i loro tutori acquisiranno il biglietto Germania gratuitamente. Anche dopo, gli ispettori dell'HVV sono attesi a mostrare indulgenza se qualcuno non presenta subito il biglietto gratuito, come dichiarato dal rappresentante dell'associazione dei trasporti. Tuttavia, è importante che i minori e i giovani adulti portino con sé un documento d'identità che confermi la loro identità e residenza.

In precedenza, oltre 100.000 studenti di Amburgo avevano beneficiato di biglietti Germania scontati. A partire dal 1° settembre, questi verranno automaticamente convertiti in biglietti gratuiti. Secondo le stime del Senato, circa 168.000 studenti - circa l'80% di quelli idonei - sono previsti per utilizzare questa offerta.

Il biglietto di viaggio gratuito può essere ottenuto esclusivamente online. I tutori sono responsabili dell'ordine per i bambini sotto i 15 anni. Una volta compiuti i 16 anni, gli studenti possono ottenerlo da soli, ma avranno bisogno di una prova della loro scuola. La zona tariffaria dell'HVV comprende aree oltre Amburgo, tra cui località come Itzehoe, Ratzeburg, Dannenberg o Cuxhaven.

