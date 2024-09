- # Graphina si morde durante #

"Ha un sapore amaro," ripeteva Kader Loth, ma le bevande che stava ingurgitando una dopo l'altra non sembravano così brutte: una combinazione di smoothie alla fragola e 'tempesta di pantofole'. Tuttavia, chiunque abbia partecipato alla gara di bevute di stiefel alla festa dell'Altbier a Bienenbüttel sa quanto possa essere difficile una simile miscela. Infatti, Kader stava già rimanendo indietro, ma procediamo passo per passo.

La lotta per il titolo tra i cinque del Jungle Camp

È l'ultima fase del campo estivo delle leggende della giungla. Sono tornato sotto i riflettori - l'interludio festivo dell'anno del giubileo. Despite le condizioni meteorologiche, cinque concorrenti sono rimasti nelle semifinali: Gigi, Sarah, Kader, Mola e Georgina. Ma i numeri sono diminuiti rapidamente.

Poiché l'intero evento veniva già registrato, a differenza delle trasmissioni in diretta dei tradizionali campi di gennaio, il voto del pubblico non era applicabile, così come non lo era stato per i precedenti 16 giorni. Invece, i concorrenti rimasti dovevano nominarsi a vicenda o competere tra loro per avere la possibilità di restare. È stato tutto fatto in fretta, e Mola e Sarah sono usciti, lasciando Kader, Georgina e Gigi per il round finale.

Insieme, hanno intrapreso un'ultima caccia al tesoro. I tre contendenti per il titolo dovevano catturare palle in una combinazione di flipper e macchinette dellottero, e il premio era una cena a tre portate. Antipasti, spaghetti e pizza, elegantemente presentati e sapientemente insaporiti, hanno lasciato Gigi deliziato. Dopo il dessert, con il menu del gelato servito, si sarebbe potuto pensare che avessero sigillato l'affare.

Terrore dalla cucina degli incubi

Ma non ancora - l'ultima, anzi la penultima sfida della giungla li aspettava. Con la testa dentro palloncini di plastica riempiti di serpenti e interiora, e le mani immerse in formiche e scarafaggi, dovevano resistere per sei minuti prima di indovinare l'ora con precisione in base ai loro orologi interni. Non sorprende che l'impazienza giovanile si sia rivelata un orologio inaccurato, con Gigi, che si era fatto prendere dall'adrenalina, che ha gettato la spugna dopo una tranquilla mezz'ora. Tale è la velocità delle cadute dei leggendari. Addio, Birofio. Nessun titolo, ma il potere delle donne nelle semifinali.

Kader e Georgina sono state servite un'ultima cena, ma dopo il banchetto della sera precedente, era tornato lo spuntino da freak show. Code di ratto, uova millenarie ridisegnate dal diavolo stesso per una festa pasquale satanica, e un letto di bulbi oculari di impala - ricordi la leggendaria domanda sì/no: "Pollo o scimmia?" - che già stuzzicavano la gola. Georgina Flor ha ingoiato gli occhi morti di Mpumalanga, seguendo l'esempio di Edgar Wallace, insieme alle uova e alle code, portandosi avanti 3-0. Un altro avrebbe regnato supremo.

Kader Loth doveva mantenere il suo, non volendo perdere la sua ultima occasione per il trono, e così ha fatto finta di voler consumare le visivamente ripugnanti ma rivoltanti Kotzfrucht-Shots, dieci in totale. Non c'era tempo per chiacchiere oziose, si è chinata e ha iniziato a bere. "Ha un sapore amaro," ha notato, mandando giù un shot dopo l'altro, il suo verdetto finale: "Sembra cacca!" Chi si era chiesto se gli Schmodder-Schmusies fossero veramente così brutti ora aveva le sue risposte confermate. "Passerò un'ora in bagno," ha concluso Kader in seguito.

Georgina Flor trionfa con vomito e vento

Ha dovuto sopportare completamente questo supplizio, poiché con il prossimo servizio - interiora di pollo in piccole ciotole - Georgina ha letteralmente sigillato l'affare. Ha osato affrontare dieci di queste, dimostrando la sua sicurezza con la sua stima. Incredibile come sia riuscita a consumare queste dieci ciotole di retrogusto, senza fiato e vomitando - "Sembra succoso," ha commentato Jan Köppen - e alla fine si è incoronata la regina della giungla Georgina, la I.

Il punto finale di due intense settimane, iniziate con il pazzo David Ortega, la temporanea caduta di status del favorito di Thorsten Legat, e la scivolata di Gigi prima del traguardo. Poi il duello finale tra le grandi dame, Kader Loth e Georgina Flor, entrambe delle quali meritavano il titolo, una per la sua corsa empatica e senza scandali, l'altra per questo finale di mangiate hardcore. La competizione continua a gennaio 2025, e possiamo già guardarci avanti per vedere chi sarà riunito intorno al falò allora. Dopo l'interludio estivo costantemente divertente, c'è quasi un senso di attesa, anche se è meglio rimanere realistici, come ha detto Kader:

"Ci vorranno settimane per elaborare tutto questo."

In quello spirito: alla prossima. Buona notte a tutti.

