Grant Ellis e' il nuovo "Sacro".

Dopo la sua uscita emotiva dall'episodio di lunedì di "The Bachelorette", è stato annunciato che il "mama's boy" si autoproclama sarà alla ricerca della sua metà come protagonista della 29ª stagione di "The Bachelor".

"L'ex giocatore di basket professionista è appassionato alla sua carriera di day trader, ma quando non è immerso nel mondo frenetico della finanza, lo si può trovare a tifare per i Lakers, a colpire strikes al bowling o a cantare a squarciagola durante le serate karaoke", secondo un comunicato stampa di ABC, che trasmette entrambi i programmi. "Come il Bachelor, Ellis è ansioso di intraprendere un viaggio pieno di romanticismo, avventura e connessioni genuine. Spera di trovare una partner che condivida i suoi valori di lealtà, umorismo e una profonda apprezzamento per i piaceri semplici della vita".

In un video condiviso su "Good Morning America", Ellis ha condiviso ulteriori dettagli su ciò che cerca in una compagna.

"Sono alla ricerca di un amore che sia gentile e comprensivo. Alcune qualità che cerco in un potenziale partner sono qualcuno che sia avventuroso, qualcuno che sia affettuoso e qualcuno che sia amorevole", ha detto. "Non vedo l'ora che questo incredibile viaggio abbia inizio; sarà così divertente e spero che voi ragazzi sintonizzerete. Pace!"

"The Bachelor" è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television in collaborazione con Warner Horizon, che condividono una società madre con CNN.

La nuova stagione di "The Bachelor" andrà in onda l'anno prossimo in una data ancora da annunciare.

