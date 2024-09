- Grandi quantità di terra inquinata gettate in un sito di scavo a cielo aperto.

Sei persone legate al settore dei materiali edili sono sotto indagine per aver illegalmente scaricato tonnellate di terra inquinata nella miniera a cielo aperto di Garzweiler. Più di 150 agenti delle forze dell'ordine, tra cui quelli dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Procura della Repubblica di Dortmund e di altri enti, hanno effettuato perquisizioni in diverse località di Grevenbroich, Juechen, Krefeld e altrove. Questa informazione è stata fornita dall'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato e dall'Ufficio Centrale per la Prosecuzione dei Reati Ambientali (ZUKE) con sede presso la Procura della Repubblica di Dortmund.

I mandati di perquisizione sono stati eseguiti presso i luoghi di lavoro e le residenze di un uomo d'affari di 56 anni di Grevenbroich, suo figlio di 24 anni che lavora nell'azienda e altri quattro sospetti. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio.

Potrebbero essere coinvolti ulteriori sospetti e questo sarà un aspetto chiave delle indagini, secondo il procuratore. Al momento non sono state rese note informazioni su eventuali arresti.

Sospetti accusati di manipolazione dei registri di consegna

I sospetti sono accusati di aver alterato migliaia di documenti di consegna delle società di gestione dei rifiuti per evitare la costosa smaltimento del terreno inquinato. L'uomo d'affari di 56 anni e suo figlio sono accusati di aver fornito ai clienti documenti falsi che mostravano lo smaltimento corretto e di aver addebitato loro tariffe esorbitanti.

Secondo le indagini attuali, i due avrebbero utilizzato diversi subappaltatori per il trasporto, compresi quelli dai grandi cantieri edili. Il terreno è stato quindi smaltito nella miniera a cielo aperto di Garzweiler a Juechen. La miniera a cielo aperto di Garzweiler si estende su diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia, comprese Juechen.

Le indagini risalgono al 2021

In risposta a una richiesta di informazioni dell'agenzia di stampa dpa, il procuratore Alexander Kilimann ha confermato che l'indagine copre un periodo dal 2021 ad oggi. I specifici inquinanti coinvolti sono ancora in fase di analisi. "Comunque, il terreno era contaminato in misura tale che non avrebbe dovuto essere depositato nella miniera a cielo aperto".

ZUKE NRW sta indagando sui sospetti per inquinamento del terreno, gestione illecita dei rifiuti e frode, nonché per falsificazione di documenti e falsificazione di registri tecnici.

Le accuse derivano da una denuncia penale presentata dal governo regionale di Düsseldorf. ZUKE NRW e una commissione speciale dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia stanno conducendo le indagini, con l'assistenza dell'Unità di Coordinamento dei Reati Ambientali all'interno dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia (VStUK).

