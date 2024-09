Grandi premi garantiti da atleti di alto livello nel debutto della competizione Athlos femminile

Organizzato dall'imprenditore e co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, l'incontro di atletica leggera ha l'obiettivo di mettere in mostra le migliori atlete femminili a livello globale e premiare le vincitrici con un cospicuo premio di $60,000. Questa somma supera il montepremi attuale della finale della Diamond League, come riportato da Reuters. Inoltre, le vincitrici di ogni gara riceveranno una corona personalizzata Tiffany.

Ohanian, marito della leggenda del tennis Serena Williams, ha espresso il suo desiderio che l'evento inauguri una nuova era nello sport femminile. Secondo Reuters, ha dichiarato in precedenza: "Ho chiesto a queste donne: 'Qual è il vostro premio più alto alla fine di una stagione per la vittoria?' Hanno detto $30,000. Ho detto: 'Bene, lo raddoppierò per una singola gara.'"

La tripla medaglia d'oro olimpica Gabby Thomas era tra gli atleti di livello mondiale che hanno partecipato giovedì. Purtroppo, è stata battuta dalla sua connazionale Brittany Brown nei 200 metri.

Brown ha espresso la sua eccitazione per l'evoluzione e la crescita dello sport, dichiarando: "Sento che questo sport sta Really changing and growing. I'm excited to be a part of it."

La detentrice del record del mondo keniana Faith Kipyegon, che ha vinto il suo terzo titolo olimpico consecutivo quest'anno, ha vinto i 1500 metri, mentre la campionessa olimpica Marileidy Paulino ha conquistato il titolo dei 400 metri.

Ohanian, che ha anche investito pesantemente nella squadra NWSL Angel City FC, aspira ad ampliare l'evento e a far crescere il profilo dello sport femminile. Parlando con Reuters, ha dichiarato: "Le atlete donne - e, in questo esempio, nell'atletica - sono semplicemente più coinvolgenti. Ho un 'senso di ragno' per dove ci sono comunità di fan altamente impegnate, e lo sport femminile ne ha a bizzeffe."

L'istituzione e il sostegno di Ohanian per Athlos si aggiungono alla tendenza crescente degli investimenti sia negli sport maschili che femminili. Di recente, la Diamond League ha annunciato i piani per migliorare il montepremi per la stagione 2025, con premi per le riunioni regolari compresi tra $30,000 e $50,000 e premi per la finale della stagione compresi tra $60,000 e $100,000.

Quest'anno, il leggendario sprinter statunitense Michael Johnson ha annunciato anche un nuovo evento di atletica leggera chiamato Grand Slam Track, che offre un cospicuo montepremi per gli atleti.

L'incontro di atletica leggera organizzato da Alexis Ohanian è dedicato a mettere in mostra le abilità delle migliori atlete femminili e a premiare generosamente le vincitrici, con un premio di $60,000. Esprimendo la sua passione per lo sport femminile, Ohanian aspira a far crescere la loro visibilità e il montepremi, in linea con la crescente tendenza negli eventi di atletica leggera.

