Grandi ordini in vista: Rheinmetall acquista il fornitore di difesa statunitense Loc Performance

Rheinmetall ha descritto l'acquisizione come un "aggiunta strategica" e mira a rafforzare la sua posizione sul mercato del Nord America e assicurarsi "ordini di grandi volumi e grandi dimensioni" attraverso l'acquisizione. Integrando esperti esperti di Loc Performance nelle sue catene di fornitura interne per la "manutenzione, riparazione e aggiornamento di veicoli militari da combattimento", Rheinmetall si aspetta benefici per both il suo business negli Stati Uniti e a livello globale. Loc Performance ha circa mille dipendenti e una superficie di produzione di 1,7 milioni di metri quadrati.

Il business di veicoli militari di Rheinmetall negli Stati Uniti è gestito attraverso American Rheinmetall Vehicles, con sede nello stato del Michigan. L'acquisizione di Loc Performance consentirà al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di essere "fornito in modo più efficace e completo". Il fornitore offre componenti per veicoli come prodotti corazzati, sistemi cingolati e sospensioni, servendo non solo il governo degli Stati Uniti, ma anche i produttori di veicoli nell'agricoltura, nell'estrazione e nell'edilizia.

"Gli Stati Uniti sono un mercato chiave per i prossimi anni", ha spiegato Armin Papperger, CEO di Rheinmetall, giustificando l'acquisizione pianificata, che è ancora soggetta ad approvazioni regolamentari. Jason Atkinson, CEO di Loc Performance, ha parlato di una "grande" combinazione delle capacità di entrambe le società.

