Sul Mar Baltico e i fiumi e laghi interni, in Schleswig-Holstein ci sono più di 100 porti che offrono ormeggi per barche di tutte le dimensioni. La lunghezza degli ormeggi varia da meno di cinque metri al Sylt Yacht Club fino a 50 metri al Werftkontor di Flensburg. I prezzi variano notevolmente, come dimostrato da un'indagine dell'Agenzia Tedesca di Stampa.

Uno dei porti più grandi, con fino a 1400 ormeggi, è l'Ancora Marina di Neustadt in Holstein. Accoglie barche fino a 30 metri di lunghezza. Il prezzo giornaliero per gli ormeggi per ospiti parte da 24,50 euro. Il prezzo più alto per un ormeggio per una barca di 30 metri è di 130 euro, secondo gli operatori.

Al contrario, il Jachthafen Lauenburg all'ingresso del Canale Elba-Lübeck, con spazio per 70 barche fino a 18 metri di lunghezza e un pescaggio massimo di quattro metri, sembra più piccolo. Qui, i prezzi degli ormeggi variano in base alle dimensioni: "I prezzi qui variano tra i 6 e i 30 euro al giorno," dice il capo del porto Yildiz Frühauf. "Le case galleggianti, che occasionalmente ormeggiano qui, pagano tra i 15 e i 40 euro, a seconda della loro lunghezza."

La Marina di Heiligenhafen, nel distretto di Ostholstein, accoglie barche fino a 20 metri di lunghezza, con prezzi giornalieri che variano da 14 a 36 euro a seconda della lunghezza della barca. La Bobswerft sulle rive della Trave a Lübeck-Travemünde offre circa 120 ormeggi a partire da 17 euro al giorno. "La maggior parte delle barche che ormeggiano qui sono tra i dieci e i tredici metri di lunghezza," dice il capo del porto lì.

Sull'isola del Mar del Nord di Sylt, c'è un piccolo porto per yacht con 80 ormeggi per ormeggi permanenti e ospiti. I prezzi giornalieri partono da 11,50 euro per una barca fino a cinque metri di lunghezza. Per i catamarani, i prezzi degli ormeggi partono da 15,50 euro al giorno, e per i trimarani da 17,50 euro. Si possono trovare ormeggi più economici nel porto di Büsum, nel distretto di Dithmarschen, dove gli ormeggiatori ospiti pagano tra i 10 e i 24 euro al giorno a seconda della lunghezza della barca.

Porti vs. Porti Turistici

In pratica, si fa una distinzione tra porti sportivi e porti turistici. I porti sportivi sono strutture che offrono ormeggi insieme a servizi vicini come rampe di lancio, gru e servizi igienici, secondo una guida alla classificazione dei porti sportivi dell'Agenzia per lo Sviluppo di Ostholstein (Egoh). Un porto turistico, d'altra parte, fornisce un'infrastruttura più completa, inclusi ristoranti, opzioni di alloggio, negozi e laboratori di servizio e riparazione. "Le aspettative dei proprietari di barche sono cambiate negli ultimi anni," dice la guida. "La tendenza è verso l'offerta di servizi completi di un porto turistico."

