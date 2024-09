- Grandi camion che attraversano St. Pauli

Nella prima mattinata, due colossali trasportatori attraversarono Hamburg. I massicci camion erano carichi di serbatoi giganti progettati appositamente per Ohly, un'azienda di fama mondiale con sede a Hamburg specializzata in estratti di lievito. Erano diretti a Wandsbek, dove Ohly stava costruendo una moderna pianta di fermentazione. I due serbatoi erano considerati essenziali per questo progetto. Il trasportatore era lungo 32 metri, largo 5,6 metri e alto 5,7 metri.

Secondo il project manager, l'altezza del trasportatore superava l'altezza di passaggio della maggior parte dei ponti, lasciando solo un percorso possibile dall'Altona a Wandsbek. Pertanto, questo veicolo colossale partì dal terminal crociere di Altona, attraversò la Reeperbahn e attraversò Millerntorplatz prima di raggiungere la sua destinazione presso i locali dell'azienda a Wandsbek. Di conseguenza, diverse strade, comprese quelle del vivace quartiere della vita notturna, furono momentaneamente bloccate.

