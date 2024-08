- "Grande nonostante": i giocatori di pallacanestro sorridono la sconfitta finale

Con la luccicante medaglia d'argento al collo, i giocatori di handball della Germania potevano sorridere di nuovo. Non ci è voluto molto perché l'orgoglio per la loro impressionante corsa olimpica spazzasse via la frustrazione per la loro umiliante sconfitta finale contro la Danimarca. "Siamo arrivati in finale olimpica. Se qualcuno ci avesse detto questo in anticipo, avremmo firmato il contratto con il sangue", ha detto il terzino sinistro Rune Dahmke. E Kai Häfner, dopo la sua 151ª e ultima partita per la Federazione Tedesca di Handbal, ha detto: "Più il gioco si allontana, maggiore è la gioia per l'argento".

Dopo vittorie sensazionali nel torneo contro i campioni europei della Francia e la squadra bogey della Spagna, la squadra tedesca completamente sopraffatta ha perso la finale a Lille contro i campioni del mondo della Danimarca, guidati dal miglior handballista del mondo Mathias Gidsel, 26:39 (12:21), mancando così la corona del loro altrimenti eccezionale apparizione olimpica. "Certo, avevamo immaginato una finale diversa, ma il risultato del torneo è ancora fantastico", ha riassunto il direttore sportivo della DHB Axel Kromer.

Non tutti i membri della squadra tedesca potevano immediately rallegrarsi della loro sensazionale apparizione finale. "La delusione è enorme per la nostra prestazione. Fa male ora", ha riferito il capitano Johannes Golla, che ha anche detto: "Quello era forse la nostra peggior partita". Il playmaker Juri Knorr si è sentito in un "incubo" subito dopo il fischio finale e ha ammesso: "Non dovremmo presentarci così, non meritavamo una medaglia d'oro. Questo è chiaro".

Sconfitta storica

Gislason ha criticato la prestazione difensiva, ma ha anche sottolineato: "Siamo di gran lunga la squadra più giovane e abbiamo giocato un grande torneo". Tuttavia, la sconfitta finale passerà alla storia: è stata la più grande sconfitta in una finale olimpica mai registrata. La Germania ha infranto i suoi sogni d'oro soprattutto con una disastrosa prestazione difensiva. I danesi potevano a volte attraversare la difesa tedesca completamente indisturbati.

Despite the bitter defeat, Knorr e compagni hanno portato alla Federazione Tedesca di Handbal il più grande successo della storia recente, dal silver olimpico del 2004 ad Atene, alla vittoria del Mondiale del 2007 e al titolo europeo del 2016. Che Gislason abbia vinto la medaglia d'argento con la più giovane squadra olimpica di sempre fa sognare la federazione di un glorioso futuro - anche se il gioco contro la Danimarca ha lasciato un'impressione diversa. "Abbiamo sicuramente un buon futuro davanti a noi, ma c'è ancora molto da imparare", ha detto Knorr, che è stato il miglior marcatore tedesco con sei goal di fronte a circa 27.000 spettatori nella bolgia di Lille.

Ultima vittoria olimpica tedesca nel 1980

Gli scandinavi, guidati dalla stella Gidsel dei Berlin Foxes, hanno confermato la loro supremazia nel mondo del handball con il loro secondo oro olimpico dopo il 2016 a Rio. Dopo i seguenti successi del Mondiale nel 2019, 2021 e 2023, questo è già il loro quinto titolo in otto anni.

Per la Germania, tuttavia, il successo della squadra della DDR nel 1980 a Mosca rimane l'unico titolo di una squadra di handball sotto i cinque cerchi. Nel 2004 ad Atene, la squadra di Stefan Kretzschmar ha dovuto accontentarsi dell'argento contro i croati. Otto anni fa a Rio, il portiere Andreas Wolff e i suoi compagni hanno vinto il bronzo.

Almeno dopo la vittoria epica nei quarti di finale contro la Francia, la squadra della DHB credeva fermamente nell'impresa dell'oro. Il miracolo dei sei secondi a Lille, in cui il marcatore Renars Uscins ha salvato la squadra tedesca con il fischio finale, avrebbe dovuto ispirare l'intera squadra. Tuttavia, nella finale contro la Danimarca, i nervi sono venuti meno.

I danesi hanno segnato quasi da ogni posizione a loro piacimento. La loro efficienza nella prima metà era a volte del 90%. Inoltre, la loro difesa offensiva ha causato grossi problemi alla squadra della DHB. La giovane squadra tedesca sembrava nervosa e non riusciva a trovare un modo per superare la difesa danese. "Dobbiamo lavorare di più", ha richiesto Gislason, mentre i suoi protetti erano in svantaggio di 5:10 dopo numerosi errori.

I tifosi tedeschi hanno cercato di intrattenersi sulle tribune con un'onda La-Ola. Perché il gioco dei loro uomini in campo offriva poche ragioni per la gioia. Dopo 20 minuti, la partita era praticamente già decisa, e la Danimarca guidava per la prima volta con una dimostrazione di potenza.

