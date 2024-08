- Grande moschea: mantenere il controllo dello Stato sulla moschea blu

A Hamburg, secondo il Senatore dell'Interno Andy Grote (SPD), la Moschea Blu situata intorno all'Alster dovrebbe rimanere sotto il controllo dello stato in futuro. Grote ha espresso il suo pensiero in un'intervista con "Die Welt", dichiarando "Dovrebbe essere nuovamente accessibile come punto di riferimento religioso e culturale, inequivocabilmente separato da Tehran". Ha inoltre sottolineato "Lo stato non dovrebbe mai rinunciare al controllo sulla struttura".

Hamburg ospita una consistente popolazione sciita e una considerevole comunità iraniana che generalmente si oppone al regime di Tehran. Grote ha aggiunto "Per queste persone, la moschea dovrebbe nuovamente servire come punto di riferimento". Tuttavia, ha notato che questo potrebbe richiedere diversi anni aggiuntivi, poiché le procedure legali non sono ancora ultimate.

Moschea Sotto Controllo Federale

Prima del divieto, l'Islamisches Zentrum Hamburg (IZH) gestiva la moschea. Il 24 luglio, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha annunciato che l'associazione promuoveva obiettivi incostituzionali e propagava l'ideologia della Rivoluzione iraniana in Germania. Di conseguenza, la polizia in tutto il paese ha sequestrato i beni e le strutture del centro, insieme a quelli di cinque organizzazioni affiliate. Da allora, la Moschea Blu è passata sotto il controllo federale. L'IZH ha quindi impugnato il divieto presso il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia, con l'obiettivo principale di riaprire la moschea per i fedeli, come spiegato dall'avvocato dell'associazione.

Preghiere del Venerdì Permesse Solo Lungo il Marciapiede

Dopo il divieto, i fedeli si sono riuniti per le preghiere del venerdì sulla strada di fronte alla moschea, causando tensioni nel quartiere. Lo scorso giovedì, le autorità, specificamente la polizia addetta alle manifestazioni, hanno emanato un ordine limitando i partecipanti a un'area fuori dalla zona pedonale. Circa 80 persone hanno partecipato a una preghiera pubblica venerdì, che si è tenuta su un marciapiede transennato a distanza dalla moschea. Hanno anche espresso le loro obiezioni al sequestro dell'edificio.

