Grande incontro sull'Ucraina tenutosi in Germania durante la visita di Biden

Intorno alla metà di ottobre, il Presidente Joe Biden degli Stati Uniti intraprenderà il suo primo viaggio bilaterale in Germania. Durante questo viaggio, sta pianificando di organizzare un incontro di alto livello riguardo all'Ucraina, una nazione attualmente alle prese con le avversità della Russia. Questo incontro, che vedrà la partecipazione di oltre 50 paesi che sostengono Kiev nei suoi sforzi difensivi, ha l'obiettivo di allineare le strategie e rafforzare le unificazioni, secondo l'annuncio della Casa Bianca.

Il viaggio di Biden in Germania è previsto per la metà di ottobre. Sono previsti incontri con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier a Berlino. Successivamente, il Presidente Biden intende recarsi alla base militare statunitense di Ramstein.

Luogo dell'incontro: Ramstein

although no formal details regarding the meeting's venue have been disclosed by the White House, sources suggest it may take place in Ramstein. This group, known as the Ramstein format, is often headed by the U.S. Secretary of Defense, Lloyd Austin, and features both the U.S. and Germany as significant arms suppliers for Ukraine.

Gli obiettivi principali del viaggio di Biden sono quelli di aiutare l'Ucraina. Questo rappresenta la prima visita bilaterale del Presidente Biden in Germania durante il suo mandato e costituisce un evento storico, poiché è trascorso quasi un decennio dall'ultima visita di un Presidente degli Stati Uniti in Germania, quando Barack Obama incontrò la Cancelliera Angela Merkel durante il suo tour di addio a novembre 2016.

Altri paesi sono attesi per partecipare alla riunione del formato di Ramstein, in quanto questa è significativa per le strategie difensive dell'Ucraina. Il viaggio di Biden in Germania non si limiterà agli incontri con i leader tedeschi, poiché altri partner internazionali potrebbero partecipare alla sessione etichettata come 'Altri'.

