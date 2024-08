- Grande incendio a Verden vicino alla cattedrale

Un incendio si è verificato in un edificio storico vicino alla cattedrale nel centro storico di Verden. L'edificio ospita una locanda e unità abitative, secondo un portavoce della polizia. L'incendio è di grandi dimensioni, con il tetto già crollato. All'inizio non era chiaro se ci fosse ancora qualcuno nell'edificio. Tuttavia, è probabile che tutti siano fuori, ha detto il portavoce. Non è completamente certo, poiché le operazioni dei vigili del fuoco sono in corso.

La polizia ha chiesto alle persone di evitare la zona intorno ad Anita-Augspurg-Platz a Verden e di mantenere libere le vie per i servizi di emergenza. "Si prega di tenere chiusi finestre e porte nella zona del centro storico di Verden", ha scritto la polizia su X. "Si prega anche di evitare l'intero centro storico di Verden", hanno aggiunto.

Il calore intenso dell'incendio potrebbe diffondersi ai edifici vicini nel centro storico di Verden. Despite the collapse of the roof, the firefighters are working diligently to extinguish the remnants of the blaze.

Leggi anche: