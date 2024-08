- Grande incendio a nord di Atene

A nord di Atene, un grande incendio sta devastando la zona. Le colonne di fumo si sono alzate e hanno raggiunto la capitale greca, situata a circa 30 chilometri a sud. Diversi villaggi e città nelle aree di Varnavas e Marathon sono stati evacuati. Accompagnati da autopompe e forze dell'ordine, centinaia di residenti sono stati portati in sicurezza, come mostrato dalla televisione greca.

Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato alla radio greca: "Le fiamme raggiungono un'altezza di oltre 25 metri". Poco prima del tramonto, 15 aerei antincendio e 11 elicotteri erano in azione, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco. "Sarà una lunga notte", ha detto un ufficiale dei vigili del fuoco ai reporter sul posto. Centinaia di vigili del fuoco e numerosi volontari erano in azione, si è appreso.

Molte persone hanno subito problemi respiratori a causa del fumo e sono state portate in ospedale, secondo i media greci. All'inizio non era chiaro quante case fossero state distrutte o danneggiate. I reporter televisivi hanno riferito di aver visto decine di case in fiamme. In alcuni casi, ci sono state dispute tra i residenti e la polizia. Molte persone si sono rifiutate di lasciare le loro case nonostante le fiamme che si avvicinavano e hanno cercato di salvare i loro beni con le manichette dei giardini. Le strutture turistiche non erano inizialmente minacciate, secondo quanto riferito.

I meteorologi e la protezione civile avevano ripetutamente messo in guardia nel weekend: a causa della grave siccità e dei forti venti attualmente presenti nell'Egeo, anche il più piccolo incendio potrebbe diventare un grande incendio in pochi minuti. Come sia iniziato questo incendio non è ancora chiaro. La protezione civile ha pubblicato una mappa che mostra che il livello di pericolo degli incendi è massimo nella regione intorno ad Atene e in gran parte della Grecia centrale. La situazione rimarrà estremamente pericolosa nei prossimi giorni, ha detto la protezione civile. Non piove da mesi in molte regioni della Grecia.

I vigili del fuoco e la polizia hanno lavorato insieme per evacuare i residenti, garantendo la loro sicurezza, nonostante la resistenza di alcuni residenti, la polizia ha insistito sull'evacuazione a causa del pericolo immediato dell'incendio di grandi dimensioni.

Leggi anche: