- Grande gioia per il fidanzamento di suo figlio

L'attrice premio Oscar Julianne Moore (63) annuncia importanti novità di famiglia: suo figlio, il musicista Caleb Freundlich (26), e la sua fidanzata, Kibriyaá Morgan, sono fidanzati. "Congratulazioni Cal e Ki - vi vogliamo bene", ha commentato l'attrice americana su due foto della coppia che mostra l'anello di fidanzamento.

Il futuro sposo ha condiviso un'altra foto del momento commovente e ha anche ripostato diverse foto della piccola celebrazione con entrambe le famiglie sulla sua Instagram stories. Il suo commento: "Yeeeeeehaw."

Sono state mostrate altre foto della futura sposa in un elegante abito color crema e del suo futuro marito in una maglietta scura e pantaloni grigi sul profilo Instagram di Kibriyaá Morgan. "I grandi sono sposati!!!! Ahhhhhh non ti amo di più, anche se ci provassi, Cal - TU E ME", ha scritto.

Auguri delle celebrità

Il post di Instagram di Julianne Moore ha entusiasmato i suoi follower, soprattutto le celebrità.

"Congratulazioni!!! Questo richiede sicuramente una celebrazione a base di pasta", ha commentato la star di "Grey's Anatomy" Ellen Pompeo (54). L'attrice Jessica Capshaw (47) ha scritto: "Oh mio Dio, oh mio Dio!! Congratulazioni!!" La vincitrice dell'Oscar Halle Berry (57) ha inviato anche i suoi auguri: "Congratulazioni! Bella coppia, bellissimo amore." L'attrice americana Jennifer Garner (52) ha lasciato un "Così cresciuto, congratulazioni!" E la sua collega britannica-australiana Naomi Watts (55) un "Congratulazioni!!! Così meraviglioso!!!" La giornalista americana Katie Couric (67) ha scritto: "Awww yay, congratulazioni!!" E il modello Helena Christensen (55) ha pubblicato tre cuori rossi insieme a un "Omg".

L'attrice Tracy Pollan (64), moglie di Michael J. Fox (63) dal 1988, ha rivolto il suo commento sotto il post di Moore direttamente alla coppia: "Ki e Cal, non potrei essere più felice."

Cal e Ki si sono conosciuti al college

Come riportato dalla rivista nuziale "Bride", la coppia appena fidanzata è stata legata per la prima volta ad aprile 2017. Frequentavano lo stesso college.

Caleb Freundlich è il figlio della star di Hollywood e del regista americano Bart Freundlich (54). Si sono conosciuti durante

