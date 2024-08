- Grande evento politico: dettagli avvincenti intorno alla conferenza democratica

Nei prossimi giorni, Chicago**, la nota città degli Stati Uniti, è pronta ad ospitare un evento importante nella corsa presidenziale in corso. I Democratici si recheranno lì per un quattro-giorni di festeggiamenti, originariamente previsti per ufficialmente appoggiare il presidente Joe Biden per le elezioni di novembre. Tuttavia, inaspettatamente, Biden si è dimesso a luglio, aprendo la strada alla sua vicepresidentessa, Kamala Harris. La 59enne Harris sarà l'attrazione principale durante questo incontro.

Harris sarà ufficialmente appoggiata alla convention?

Anche se potrebbe sembrare un po' complesso, la risposta è sì e no. Molto prima della convention, il Partito Democratico aveva già selezionato il suo candidato attraverso un processo digitale avanzato a causa di scadenze specifiche in uno stato. Più di 4.500 delegati da vari stati avevano votato online a inizio agosto, dichiarando Harris come la candidata scelta. Il suo compagno di corsa, Tim Walz, è stato selezionato tramite lo stesso metodo. Anche se non ci sarà un voto separato per il vicepresidente, ci saranno voti cerimoniali per entrambi Harris e Walz alla convention di Chicago. Questi voti hanno solo valore simbolico.

Cosa possiamo aspettarci dall'incontro?

Harris e Walz sono attesi per tenere discorsi principali alla convention, galvanizzando i loro sostenitori e condividendo i loro piani per il futuro. Vari membri di alto livello del partito, compreso Biden, parleranno. Si prevedono apparizioni notevoli dei presidenti Barack Obama e Bill Clinton, insieme a Hillary Clinton, la prima candidata femminile alla presidenza nominata dal partito nel 2016. Le consorti di Harris e Walz e alcuni atti di intrattenimento sono anche parte dell'agenda. Infine, il partito formulerà la sua piattaforma per le elezioni.

Fuori dalla convention, potrebbe esserci un programma contrastante, come proteste contro la politica mediorientale dell'amministrazione Biden-Harris.

Qual è l'agenda prevista?

Gli eventi principali della convention si svolgeranno nelle serate locali, che corrispondono alla notte tedesca. La convention potrebbe protrarsi fino al venerdì tedesco. L'agenda esatta verrà rivelata dal partito, ma alcune date sono confermate. Secondo la tradizione, Harris dovrebbe parlare alla grande finale dell'ultima serata, mentre Walz è previsto per parlare un giorno prima. L'apparizione di Biden è attesa nella notte tedesca di martedì, con l'obiettivo di mostrare l'unità all'interno del Partito Democratico dopo alcune settimane contese che hanno preceduto il ritiro di Biden.

La convention è principalmente uno spettacolo?

In una certa misura, sì. Dopo le intense discussioni sulla salute di Biden, i Democratici sono emersi con rinnovato entusiasmo. Tuttavia, rimane incerto se Harris vincerà contro il candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump. Il partito è ansioso di mantenere questo slancio, e la convention è probabile che venga modellata come una grande dimostrazione di rinascita.

Le apparizioni pubbliche di Harris finora sono state attentamente sceneggiate. Da quando ha preso il posto come nuovo volto della campagna, ha evitato interviste e conferenze stampa, limitandosi a eventi programmati. Tuttavia, ciò potrebbe non funzionare dopo la convention fino alle elezioni, segnando il suo vero test.

