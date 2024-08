- Grande barriera corallina: temperatura dell'acqua più alta da 400 anni

Temperature delle acque di superficie intorno alla Grande Barriera Corallina in Australia hanno raggiunto un nuovo picco: un team di ricerca australiano riporta che non è mai stato così caldo lì negli ultimi 400 anni. Il riscaldamento può essere attribuito a influenze umane, come scrivono i ricercatori sulla rivista "Nature".

I ricercatori, guidati da Benjamin Henley dell'Università di Melbourne in Australia, hanno ricostruito le temperature delle acque di superficie dal 1618 al 1995 utilizzando scheletri di coralli del reef e le hanno confrontate con i dati registrati delle temperature delle acque di superficie dal 1900 al 2024.

Prima del 1900, le temperature del mare erano relativamente stabili. Lo studio mostra un aumento costante dal 1960 al 2024, con un riscaldamento medio di 0,12 gradi per decennio tra gennaio e marzo.

Tuttavia, ci sono incertezze nei dati di temperatura ricostruiti prima del 1900. Alcuni dei componenti chimici dei coralli utilizzati per la modellazione della temperatura potrebbero essere stati influenzati da altre variabili come la salinità. Un ulteriore campionamento dei nuclei di corallo della regione potrebbe ridurre queste incertezze.

Cinque eventi di sbiancamento di massa in otto anni

Man mano che il riscaldamento globale aumenta, così aumenta il rischio di sbiancamento di massa e morte dei coralli nella meraviglia naturale dell'Australia. Il primo sbiancamento di massa dei coralli è stato osservato nel 1980; sono diventati più frequenti negli ultimi anni.

Questo marzo è stato confermato il quinto evento di sbiancamento di massa in otto anni alla Grande Barriera Corallina, che ospita una rete ecologica diversificata. I ricercatori mostrano che negli anni degli ultimi eventi di sbiancamento di massa (2016, 2017, 2020, 2022 e 2024) è stato significativamente più caldo che in qualsiasi anno ricostruito prima del 1900.

"Senza un'azione globale rapida, coordinata e ambiziosa per contrastare il cambiamento climatico, è probabile che assistiamo al declino di una delle grandi meraviglie naturali della Terra", scrive il team.

Gli scienziati avvertono che potrebbero essere persi dal 70 al 90 percento dei coralli in tutto il mondo, anche se il riscaldamento globale viene mantenuto al di sotto dell'obiettivo di 1,5 gradi Celsius dell'Accordo di Parigi. I future coralli reefs avrebbero probabilmente una struttura della comunità diversa con una minore diversità di specie di coralli.

