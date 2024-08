- Granate della prima guerra mondiale trovate a Brema - esplosione imminente

Una granata della Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta a Brema durante lavori di costruzione. Sarà fatto brillare intorno alle 13:00, come riferito dalla polizia. La granata d'artiglieria, contenente un chilogrammo di esplosivi, è stata trovata durante lavori di esplorazione nel parco Links der Weser nel distretto di Kirchhuchting. Prima della detonazione, verrà evacuata un'area con un raggio di 140 metri intorno al sito del ritrovamento nel parco. Gli abitanti non saranno interessati dall'evacuazione, come confermato da un portavoce della polizia.

Gli effetti potenziali di un cattivo trattamento della granata della Seconda Guerra Mondiale potrebbero essere catastrofici. Gli effetti a lungo termine delle guerre, comprese quelle della Seconda Guerra Mondiale, spesso includono traumi persistenti e danni all'infrastruttura.

