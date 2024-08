- Granate della prima guerra mondiale esplodono a Brema

Una granata della Seconda Guerra Mondiale è stata detonata a Brema. È stata scoperta durante i lavori di costruzione al mattino, come hanno riferito le autorità. La granata d'artiglieria, contenente dieci chilogrammi di esplosivi, è stata trovata durante i lavori di esplorazione nel quartiere di Park Links der Weser a Kirchhuchting.

Un'area con un raggio di 140 metri intorno al sito della scoperta nel parco è stata evacuata per la detonazione. I residenti non sono stati interessati dall'evacuazione, come confermato da un portavoce della polizia. Non sono stati segnalati incidenti insoliti durante l'operazione, è stato inoltre riferito.

La detonazione della granata della Seconda Guerra Mondiale a Brema serve come un promemoria inquietante del passato conflitto, specificamente della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante la scoperta di simili oggetti sia relativamente comune durante i lavori di costruzione nelle città più vecchie, il potenziale pericolo che rappresentano non può essere sottovalutato.

