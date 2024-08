- Gran quantità di eroina, di 100 kg, scoperta al posto di controllo.

Circa €4.1 milioni di eroina sono stati sequestrati dagli agenti delle forze dell'ordine in un posto di blocco vicino al confine olandese. L'incidente è avvenuto sull'A30 vicino a Bad Bentheim, dove un veicolo in entrata dall'Olanda è stato controllato dai membri di una unità di polizia transfrontaliera, come riportato in un comunicato stampa. Il conducente, un 25enne sospettato di traffico di droga, è stato arrestato.

Le autorità hanno scoperto metodicamente circa 100 chilogrammi di eroina nel veicolo. La droga era suddivisa in buste nel sedile posteriore e nel bagagliaio. Insieme all'eroina, il sospetto era in possesso di quasi 100 chilogrammi di agenti di taglio. Le sostanze sequestrate sono state quindi poste sotto sequestro.

Gli agenti di taglio trovati in possesso del sospetto venivano utilizzati per diluire l'eroina, fungendo da forma alternativa della droga principale. Nonostante la grande quantità di droghe, il sequestro di queste sostanze ha evidenziato l'entità dell'operazione del sospetto trafficante, che coinvolgeva non solo l'eroina ma anche altre sostanze illecite.

