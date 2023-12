I punti salienti della storia

Gran Premio di Russia: il capo della Mercedes, Toto Wolff, respinge le teorie "lunatiche".

Lewis Hamilton è arrivato secondo dopo un problema al motore

Nico Rosberg ora ha 43 punti di vantaggio su Hamilton

Il boss della Mercedes: "Il team non avrebbe deluso Hamilton".

Wolff ha risposto con rabbia alle accuse che si sono diffuse sui social media dopo il Gran Premio di Russia, vinto da Nico Rosberg, collega di Hamilton alla Mercedes.

Sebbene Hamilton - che ha vissuto una campagna frustrante - sia arrivato secondo a Rosberg a Sochi, la sua gara è stata condizionata da un problema al motore.

Quando gli è stato comunicato il problema, si trovava a poco più di sette secondi da Rosberg e ha concluso la gara a 25 secondi dal collega, che ora ha 43 punti di vantaggio su di lui in testa alla classifica.

Questo ha portato alcuni ad avanzare l'ipotesi che la Mercedes, una squadra tedesca, stesse "sabotando" gli sforzi di Hamilton per permettere al pilota tedesco Rosberg di vincere il titolo piloti.

Ma un arrabbiato Wolff ha dichiarato: "La squadra è stata maltrattata in alcuni social media e le teorie di cospirazione sono in circolazione.

"Penso che sia molto difficile prendere sul serio le persone che si sdraiano sui loro letti con i loro computer portatili sul petto e inviano questi messaggi offensivi.

"Naturalmente non lo facciamo deliberatamente. La mia risposta è che non voglio ignorare questo gruppo di pazzi che pensano che faremmo del male a un pilota che è stato un doppio campione del mondo per noi.

"Non ci ha deluso e noi non lo deluderemmo. Questo è uno sport meccanico, sono cose che succedono".

Wolff ha sottolineato che i meccanici della Mercedes hanno lavorato tutta la notte dopo che Hamilton ha avuto un guasto al motore nelle qualifiche.

"Stanno facendo il massimo perché Lewis è molto importante per noi", ha aggiunto. "Ha vinto due campionati con questa squadra. Ci si chiede cosa passi per la testa delle persone".

Il motivo per cui mi sono fatto sentire è che voglio proteggere questi ragazzi, perché sono stati colpiti da commenti imperdonabili, ingiusti e del tutto offensivi senza motivo".

Ha detto che "non avevo dubbi sul fatto che avrei potuto vincere" e ha aggiunto: "Avevo il passo, ma poi ho avuto di nuovo un problema con il motore, quindi ho dovuto fare marcia indietro".

Il guasto al motore che Hamilton ha subito in qualifica lo ha lasciato decimo sulla griglia di partenza e ha fatto seguito a un problema simile in Cina, quando era rimasto in fondo alla griglia e aveva concluso al settimo posto.

Parlando dopo la battuta d'arresto a Sochi, ha detto: "Se penso che non succederà più? No. Ci saranno problemi in futuro".

Ma ha anche sottolineato di essere "davvero felice per la squadra" dopo la vittoria di Rosberg e ha aggiunto: "In qualsiasi sport, o in qualsiasi situazione, la cosa più facile è saltare agli aspetti negativi.

"Voglio solo assicurare alla gente che i miei ragazzi stanno facendo un lavoro fantastico e che non è colpa loro".

Lewis Hamilton e Nico Rosberg: La rivalità in F1 si rinnova

