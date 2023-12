Gran Premio di Monaco: il corridore "gentiluomo" che dominava in Costa Azzurra

I punti salienti della storia

Le cinque vittorie del pilota britannico sono arrivate tutte durante gli anni Sessanta, contribuendo ad affermare il Gran Premio di Monaco come la gara principale del calendario di Formula Uno e facendo guadagnare a Hill il soprannome di "Mr Monaco".

La determinazione di Hill in pista e il suo fascino rude fuori si rivelarono una combinazione vincente. Alla domanda di un giornalista televisivo che gli chiedeva cosa ne pensasse della gara dopo aver preso la bandiera a scacchi, un anno, egli rispose in modo laconico: "Beh, è stato dannatamente difficile!".

Per il britannico, Monaco offriva una purezza che richiamava le radici dell'automobilismo.

"C'è tutto quello che si incontra su una strada pubblica: pali della luce, alberi, locali notturni, case, alberghi, cordoli, grondaie", disse Hill in un'intervista televisiva del 1968, l'anno del suo quarto trionfo.

"È una vera e propria gara su strada, nel vero senso della parola: quando le corse automobilistiche sono nate, erano su strade pubbliche".

Il doppio campione del mondo di F1 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 1966, tragicamente scomparso in un incidente aereo nel 1975, era al top della forma sulle strade di Monte Carlo, dice Jackie Stewart.

Gran Premio di Monaco 2016

"Graham era l'uomo giusto all'epoca e ho imparato molto da lui... era un rapporto felice", ha detto alla CNN Stewart, che ha fatto coppia con Hill nel team BRM nel suo anno da esordiente in F1 nel 1965.

"Era un gentiluomo in pista. C'è stato un periodo in cui si poteva dire che non tutti (i piloti) erano educati. Graham Hill era molto educato in pista: non ti tagliava la strada".

Stewart, anch'egli tre volte vincitore a Monaco, attribuisce a Hill il merito di avergli insegnato a evitare i problemi sull'impervio circuito di due miglia del Principato.

"Non commettere errori, questo è il problema principale, l'ho imparato da Graham. Non andare in overdrive a Monte Carlo. Se non si commettono errori e si guida ragionevolmente bene, ci sono ottime possibilità di vincere la gara".

Anche quando Hill commetteva errori di calcolo, riusciva comunque a trovare un modo per vincere: è famoso il caso in cui, nel 1965, spinse la sua auto di nuovo in pista e la fece ripartire dopo aver evitato una via di fuga.

Hill considererà quella vittoria, la terza a Monaco, come una delle più belle della sua carriera in F1.

Le auto possono essere più veloci oggi rispetto ai tempi d'oro di Hill, ma allora era molto più difficile guidare.

"Dovevi essere preciso, costante e non potevi commettere errori", dice Stewart. "Quando Graham vinceva a Monte Carlo era molto più difficile.

"A quei tempi dovevi essere sempre a fuoco. Avevamo 2.800 cambi di marcia: era piuttosto difficile per le mani (e) era una gara fisica - 100 giri all'epoca".

L'ultima vittoria di Hill a Monaco nel 1969 sarebbe stata anche l'ultima della sua carriera in F1: nello stesso anno, infatti, si ruppe entrambe le gambe cadendo dal Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins Glen.

Tornò in azione la stagione successiva, ma non riuscì a ritrovare la forma che gli aveva portato due titoli mondiali negli anni Sessanta.

Il famoso senso dell'umorismo di Hill è rimasto intatto: dopo l'incidente del GP degli Stati Uniti, quando gli fu chiesto se avesse un messaggio per la moglie, disse: "Dille solo che non ballerò per due settimane".

È questo lato più leggero che rimane più vivido nel ricordo di Stewart.

"Il suo più grande pregio era l'umorismo, il secondo era la guida. Era un grande personaggio. Quando Graham correva c'erano grandi piloti: Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, all'epoca la crème de la crème, e lui vinse il campionato del mondo.

"Graham Hill è stato uno dei migliori piloti del suo tempo, non c'è dubbio".

Il 74° Gran Premio di Monaco si corre domenica 29 maggio.

