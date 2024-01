I punti salienti della storia

Gran Premio degli Stati Uniti: il "perfetto" Lewis Hamilton riaccende le speranze di titolo in F1 con la vittoria in Texas

Lewis Hamilton vince il Gran Premio degli Stati Uniti

Riaccende le speranze di titolo in F1

Nico Rosberg arriva secondo

Rosberg in testa alla classifica con 26 punti

Il due volte campione in carica ha relegato il leader del campionato e compagno di squadra della Mercedes Nico Rosberg al secondo posto sul Circuit of Americas di Austin, in Texas.

Il distacco tra i due è sceso a 26 punti, a tre gare dalla fine della stagione 2016.

"Gara perfetta, Lewis", è stato il messaggio del suo team dopo una guida imperiosa e senza problemi.

Si trattava certamente di una "vittoria obbligata" per Hamilton, che ha conquistato la testa della corsa partendo dalla prima fila, mentre Daniel Ricciardo della Red Bull ha forzato per passare Rosberg in seconda posizione.

Leggi: Hamilton in pole in Texas

Il tedesco Rosberg è riuscito a superare Ricciardo durante un periodo di Virtual Safety Car, ironicamente messo in atto dopo che il compagno di squadra di Ricciardo, Max Verstappen, ha dovuto fermarsi in pista per un problema tecnico.

"Il secondo posto va bene, è stato un modo per limitare i danni", ha ammesso Rosberg.

L'australiano Ricciardo ha concluso al terzo posto, con Sebastian Vettel quarto per la Ferrari, che ha perso Kimi Raikkonen per ritiro.

Il due volte campione Fernando Alonso ha ottenuto un ottimo quinto posto per la McLaren, con Carlos Sainz sesto per la Toro Rosso.

È stata la prima vittoria di Hamilton dal GP di Germania di fine luglio, la cui sfida è stata compromessa da problemi al motore e dalla costanza delle prestazioni di Rosberg, che è alla ricerca del suo primo titolo mondiale.

Anche con una vittoria nelle restanti gare, che culmineranno nel finale di Abu Dhabi a fine novembre, il destino di Hamilton rimane fuori dalle sue mani, poiché Rosberg può arrivare in testa con un secondo posto in tutte e tre le gare.

"Tutto quello che posso fare è dare il meglio di me, Nico sta guidando in modo fantastico, quindi la battaglia continuerà, io mi impegnerò", ha detto.

È stata la sua settima vittoria stagionale e la 50esima della sua sfavillante carriera, che lo ha visto conquistare tre titoli mondiali, gli ultimi due con la dominante Mercedes.

Anche il Texas rimane un terreno di caccia felice per il britannico, che vi ha conquistato il titolo nella scorsa stagione e che ha vinto per la quarta volta su questo circuito.

La sua popolarità ha contribuito ad alimentare l'interesse per la F1 negli Stati Uniti, con le celebrità sportive Lindsey Vonn e la superstar del tennis Venus Williams tra la folla che ha assistito alla gara di 56 giri, mentre Taylor Swift ha fornito l'intrattenimento pre-gara.

Il circo della F1 si sposta ora in Messico per la gara del prossimo fine settimana, con la corsa al titolo ancora molto viva.

Fonte: edition.cnn.com