- Gran parte dei danni causati dall'acqua a Wilhelmshaven sono stati riparati

Il disturbo della fornitura d'acqua di ieri in alcune parti della città di Wilhelmshaven è stato risolto in gran parte, con i lavori di riparazione delle tubazioni danneggiate previsti per essere completati oggi, secondo un portavoce del fornitore locale, GEW Wilhelmshaven.

Tuttavia, al pomeriggio la fornitura d'acqua non era ancora stata completamente ripristinata. "Esortiamo i residenti a continuare ad utilizzare l'acqua con cautela", ha dichiarato il portavoce della stampa in una dichiarazione. "Mi dolgo deeply che ci siano state restrizioni nella fornitura di questa risorsa essenziale a Wilhelmshaven". Il numero di case ancora interessate dal disturbo della fornitura d'acqua mercoledì era inizialmente incerto.

Il danno alle tubazioni dell'acqua martedì ha causato una diminuzione della pressione in tutta la città, con alcune aree che hanno subito una completa perdita di fornitura d'acqua. Più di 45.000 case sono state interessate nel pomeriggio, con temperature tipiche dell'estate, secondo la città di Wilhelmshaven. I lavori di riparazione di alcuni dei danni sono stati effettuati poco dopo l'incidente.

Despite i lavori di riparazione completati alle tubazioni danneggiate, alcune aree a Wilhelmshaven stanno ancora riscontrando problemi intermittenti nella fornitura d'acqua. Si consiglia ai residenti di risparmiare acqua per garantire un'adeguata fornitura per tutti fino al normalization della situazione.

