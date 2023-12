Graeme McDowell dice di aver ricevuto minacce di morte che gli dicevano di "andare a morire" dopo essersi unito al LIV Golf tour

I golfisti sono stati pesantemente criticati per essersi uniti al tour separato, che è sostenuto dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita - un fondo sovrano presieduto da Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita - per la natura di "accaparramento di denaro" dell'esodo dai tour tradizionali del golf e per l'accettazione di denaro da un Paese con una triste storia di diritti umani.

Bin Salman è stato indicato in un rapporto dell'intelligence statunitense come responsabile dell'approvazione dell'operazione che ha portato all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, sebbene abbia negato il coinvolgimento. I gruppi per i diritti umani hanno anche criticato il Paese per le esecuzioni di massa e per il trattamento riservato ai gay.

Prima dell'evento inaugurale della LIV Golf series a giugno, alla domanda se avesse accettato denaro dal regime dell'Arabia Saudita, McDowell ha detto che il tour era "incredibilmente polarizzante".

"Penso che qui siamo tutti d'accordo, prendiamo la situazione di Khashoggi; siamo tutti d'accordo che è riprovevole. Nessuno ha intenzione di discutere questo fatto", ha detto in una conferenza stampa.

"Ma noi siamo golfisti. A titolo personale, ritengo che il golf sia una forza di bene nel mondo. Cerco solo di essere un grande modello per i ragazzi. So cosa mi ha insegnato il gioco del golf. Mi piace usare il gioco del golf per aiutare a crescere nel mondo. Questo è più o meno ciò che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, essere dei modelli per i bambini e cercare di usare questo gioco, come ho detto, come una forza di bene.

"Non siamo politici. So che voi odiate questa espressione, ma purtroppo non lo siamo. Siamo golfisti professionisti. Se l'Arabia Saudita volesse usare il gioco del golf come mezzo per arrivare dove vuole e avesse le risorse per accelerare questa esperienza, credo che saremmo orgogliosi di aiutarli in questo percorso usando il gioco del golf e le capacità che abbiamo per far crescere questo sport e portarli dove vogliono arrivare".

Da quel primo evento a Londra, mentre sempre più giocatori scelgono di iscriversi per ottenere un guadagno maggiore, i controlli sono aumentati.

Prima del suo secondo evento - e il primo sul suolo statunitense - a Portland, nell'Oregon, la scorsa settimana, i giocatori e gli organizzatori hanno dovuto affrontare le proteste dei sopravvissuti all'11 settembre e delle famiglie delle vittime, che hanno criticato i golfisti per aver collaborato con l'Arabia Saudita, a loro dire complice degli attacchi terroristici del 2001.

Per McDowell, vincitore degli US Open 2010, l'attenzione e le critiche sono diventate un peso.

Parlando alla BBC prima della JP McManus Pro-Am ad Adare Manor in Irlanda, McDowell ha detto che ora non si "sveglia e non si sente orgoglioso di me stesso ogni giorno".

"Non posso accendere il mio account Instagram o Twitter senza che qualcuno mi dica di andare a morire", ha detto lunedì il 42enne. "Vorrei solo non aver detto nulla. Avrei voluto sedermi e scuotere la testa e dire: 'No comment', ma non sono fatta così".

"È davvero difficile perché mi vengono poste domande a cui non ci sono risposte giuste. La mia integrità morale viene continuamente attaccata, mentre io cerco solo di giocare a golf.

"Sto cercando di prendere una decisione commerciale per me e la mia famiglia. Ho fatto la gavetta in questo gioco negli ultimi 20 anni, ho cercato di comportarmi nel modo giusto.

"I tenui collegamenti con ciò che il regime saudita ha fatto... le cose orribili che ha fatto - (coloro che hanno criticato il LIV Golf) stanno cercando di collegare questo al golf e al gioco del golf professionale.

"Ho giocato a golf in tutto il mondo, in Paesi la cui situazione dei diritti umani potrebbe essere fatta a pezzi.

"Non ho mai messo in discussione il fatto di essere stato in Cina, in Medio Oriente, in tutto il mondo, e quello che faccio è giocare a golf da professionista. Gioco a golf per soldi. Ho inseguito i soldi in tutto il mondo per tutta la mia carriera. Faccio ricerche sulla moralità di ogni dollaro che ho guadagnato? No, non lo faccio".

Presieduta dall'ex numero 1 del mondo Greg Norman, la serie LIV a squadre è sostenuta dalla PIF e si è impegnata a mettere in palio 250 milioni di dollari di montepremi totale. I tornei si svolgono su 54 buche, anziché sulle 72 del PGA Tour, e non ci sono giocatori tagliati durante il torneo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com