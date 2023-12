I punti salienti della storia

GP di Spagna: Lewis Hamilton guida la doppietta Mercedes

Lewis Hamilton vince il GP di Spagna

Due vittorie su due per il leader del titolo

Sebastian Vettel torna quarto

Dopo l'improbabile vittoria in Azerbaigian, per Hamilton si tratta della seconda vittoria consecutiva, alla ricerca del quinto titolo mondiale, e non poteva essere più comoda.

Il suo compagno di squadra Valtteri Bottas è arrivato a oltre 20 secondi di distanza, mentre Max Verstappen della Red Bull ha completato il podio.

Il più diretto sfidante di Hamilton per il titolo, il ferrarista Sebastian Vettel, ha chiuso con un deludente quarto posto, penalizzato da un secondo pit stop lento che gli è costato punti preziosi.

A completare un pomeriggio triste per la Ferrari, il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen è stato costretto al ritiro, lasciando alla Mercedes la leadership del campionato costruttori con 27 punti di vantaggio.

Hamilton è partito dalla pole, con Vettel che ha preceduto Bottas e ha conquistato il secondo posto, ma dietro di loro c'è stata una carneficina, con Romain Grosjean che è andato in testacoda con la sua Haas e lo sfortunato Nico Hulkenberg (Renault) e Pierre Gasly (Toro Rosso) che lo hanno tamponato.

Mentre le tre vetture sono state rimosse dalla pista, è intervenuta la safety car, ma una volta che questa si è allontanata, Hamilton ha superato i suoi rivali più vicini.

"Ho sentito una sinergia con la vettura che non sentivo da tutto l'anno", ha detto il britannico, che ha conquistato la sua 64a vittoria in carriera e la terza in Spagna sul Circuit de Catalunya.

Vettel è entrato per la seconda sosta in condizioni di Virtual Safety Car (VSC) quando la Force India di Esteban Ocon si è fermata in pista.

Sembrava un errore tattico della Ferrari, ma il tedesco ha detto che le gomme della sua vettura si stavano consumando più velocemente di quelle dei suoi rivali più vicini e non è riuscito a colmare il divario abbastanza velocemente su Verstappen, che era rimasto fuori.

Nonostante il giovane olandese abbia commesso un errore durante la VSC, toccando il retro della Williams di Lance Stroll e perdendo parte dell'ala anteriore.

L'australiano Daniel Ricciardo si è piazzato quinto con la seconda Red Bull davanti al danese Kevin Magnussen con la sua Haas.

Gli spagnoli Carlos Sainz, della Renault, e il due volte campione Fernando Alonso, della McLaren, sono arrivati settimi e ottavi.

Il messicano Sergio Perez della Force India ha effettuato un sorpasso tardivo su Charles Leclerc della Sauber per il nono posto, ma è stata un'altra prestazione impressionante del giovane monegasco, che è stato coinvolto in una grande battaglia iniziale con l'eroe di casa Alonso.

Hamilton si presenterà al prossimo appuntamento nell'iconica sede di Montecarlo con una marcia in più dopo una guida imperiosa, facendo registrare diversi record sul giro mentre costruiva il suo vantaggio di vittoria.

"Così si fa, ragazzi, ottimo lavoro", ha detto alla sua squadra al termine della gara, dopo aver sfogato le sue frustrazioni per un inizio di stagione lento con l'arci-rivale Vettel, in testa fino al precedente appuntamento di Baku.

Fonte: edition.cnn.com