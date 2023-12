I punti salienti della storia

GP di Malesia: Max Verstappen vince e Lewis Hamilton allunga il vantaggio sul titolo

Max Verstappen vince il GP di Malesia

Lewis Hamilton arriva secondo

Aumenta il vantaggio del titolo a 34 punti su Sebastian Vetttel

Verstappen, che ha festeggiato il suo 20° compleanno alla vigilia della gara, si è messo alle spalle le delusioni dei sette ritiri del 2017 per conquistare la seconda vittoria stagionale della Red Bull.

Lewis Hamilton ha rapidamente ceduto il comando a Verstappen dopo essere partito dalla pole, ma ha concluso al secondo posto per estendere il suo vantaggio sul quarto classificato Sebastian Vettel a 34 punti a cinque gare dalla fine.

Vettel, partito dal fondo dello schieramento con la sua Ferrari dopo i problemi al motore che hanno rovinato la sua sessione di qualifiche, ha realizzato la guida della giornata, ma non è riuscito a scalzare il compagno di squadra di Verstappen, Daniel Ricciardo, dall'ultimo posto sul podio.

A coronamento di un weekend di insuccessi per la Ferrari, Kimi Raikkonen, che si era qualificato secondo, non ha potuto prendere parte alla gara dopo un guasto alla sua vettura prima del giro di formazione.

Questo ha lasciato a Hamilton un compito più facile per mantenere il suo vantaggio in partenza, ma al quarto giro su 56 è stato sorpassato dall'impetuoso Verstappen, che ha mantenuto facilmente il suo vantaggio fino al traguardo di una gara per lo più priva di eventi.

Il dramma più grande è stato riservato fino a dopo il traguardo, quando l'auto di Vettel è stata colpita dalla Williams dell'adolescente canadese Lance Stroll, distruggendo l'ala posteriore e costringendo il tedesco a farsi dare un passaggio per tornare ai box.

"È incredibile", si è lamentato Vettel. "Stroll non guardava dove andava".

Stroll aveva concluso con un ottimo ottavo posto. "È stato un incidente molto strano, non è stato intenzionale da parte di nessuno dei due", ha detto il 18enne.

Verstappen, che molti danno per futuro campione del mondo di F1, si è reso conto di avere ottime possibilità di vittoria, soprattutto dopo l'uscita di scena di Raikkonen e con Hamilton in corsa per il titolo.

"Lui (Hamilton) aveva più da perdere di me nel campionato, quindi sono passato alla prima curva e da lì ho potuto fare la mia gara", ha detto.

Verstappen ha dovuto respingere l'attacco di Valtteri Bottas, compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes, alla prima curva per difendere il suo secondo posto, ma questo si è rivelato il punto più alto della giornata per il finlandese, che è scivolato subito dopo al quinto posto.

Con Bottas in difficoltà, Hamilton ha avuto un compito solitario nel respingere le sfide di Ricciardo e poi di Vettel, ma è stato soddisfatto del suo risultato dopo un weekend difficile per il team Mercedes, solitamente dominante.

"È stata una gara difficile", ha ammesso. "Oggi loro (Red Bull) hanno avuto la meglio su di noi".

Ora si recherà a Suzuka per il Gran Premio del Giappone della prossima settimana con un vantaggio solido ma non inattaccabile su Vettel, con un massimo di 125 punti in palio nelle restanti gare della stagione di F1.

La gara di domenica ha segnato l'ultima edizione del GP di Malesia, che si svolge dal 1999, ma il primo ministro del Paese, Najib Razak, ha lasciato intendere che prima o poi potrebbe tornare.

Razak ha dichiarato ai giornalisti di non volere che il circuito di Sepang diventi un "elefante bianco" e non ha escluso il ritorno della F1, "se le condizioni economiche fossero giuste".

