I punti salienti della storia

GP del Giappone: Hamilton allunga il vantaggio sul titolo mentre la sfida di Vettel non va a buon fine

Lewis Hamilton vince il GP del Giappone

59 punti di vantaggio nella corsa al titolo di F1

Un errore di accensione della candela fa deragliare Sebastian Vettel

Una candela difettosa ha costretto un frustrato Vettel a ritirare la sua Ferrari all'inizio dei 53 giri della gara di Suzuka, lasciando la strada libera al detentore della pole position Hamilton che ha conquistato la sua ottava vittoria stagionale per la Mercedes.

Solo sei settimane fa Vettel era in testa al campionato, ma un incidente alla prima curva a Singapore, poi problemi tecnici in Malesia e il 16° round in Giappone hanno lasciato Hamilton in una posizione di forza per vincere il suo quarto titolo mondiale.

Con Vettel fuori gioco, il vincitore della Malesia Max Verstappen è emerso come la principale minaccia per Hamilton, finendo al secondo posto, mentre il suo compagno di squadra della Red Bull Daniel Ricciardo ha completato il podio.

Anche la Mercedes di Hamilton ha sofferto di un problema tecnico e ha dovuto sopravvivere a uno spavento tardivo, quando l'olandese Verstappen ha chiuso rapidamente, ma ha resistito per ottenere la sua 61ª vittoria in carriera, la quinta nelle ultime sette gare, che lo ha portato a sedersi ai box nella corsa al campionato.

" Avrei potuto solo sognare di avere un distacco del genere", ha dichiarato. "La Ferrari ha lanciato una grande sfida per tutto l'anno".

Sfortunatamente per Vettel, questa sfida si è esaurita e dopo il suo ritiro ha fatto una figura scoraggiata.

"Peccato per le ultime due gare con problemi di affidabilità, ma a volte è così", ha ammesso.

"Abbiamo ancora una possibilità quest'anno. Siamo arrivati molto più lontano di quanto si pensasse, quindi ci sono degli aspetti positivi".

Ma con un massimo di 100 punti a disposizione, Vettel si trova di fronte a una battaglia in salita per aggiungere ai suoi quattro titoli mondiali con la Red Bull e Hamilton ha la possibilità matematica di conquistare il titolo negli Stati Uniti tra due settimane.

La Mercedes ha anche preso una morsa su un altro titolo mondiale costruttori, con il quarto posto in Giappone di Valtteri Bottas, davanti alla seconda Ferrari di Kimi Raikkonen.

A quattro gare dalla fine del campionato, la Mercedes è in testa con 145 punti di vantaggio sulla Ferrari, mentre la Red Bull si trova al terzo posto.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, si è rallegrato per il doppio podio della sua coppia di piloti, ma ha anche detto la sua sulla corsa al titolo.

"È un colpo micidiale per Sebastian oggi", ha detto a BBC Radio Five. "È difficile immaginare che Lewis non vinca il campionato, ma tutto può succedere".

Alle spalle dei primi, la coppia della Force India composta da Esteban Ocon e Sergio Perez si è piazzata al sesto e settimo posto, mentre i compagni di squadra della Haas, Kevin Magnussen e Romain Grosjean, si sono piazzati all'ottavo e nono posto.

Felipe Massa ha completato la classifica dei punti per la Williams, mentre il due volte campione Fernando Alonso si è piazzato all'11° posto per la McLaren, dopo essere partito dalle retrovie.

Il britannico Jolyon Palmer si è piazzato 12° nella sua ultima gara per la Renault; il suo sostituto Carlos Sainz è andato in testacoda con la sua Toro Rosso, provocando una safety car anticipata.

Vettel, che stava scivolando in classifica, si è ritirato poco dopo. "Box Sebastian, box", ha detto il messaggio via radio. "Temo che ritireremo la vettura".

Fonte: edition.cnn.com