GP del Belgio: Lewis Hamilton si aggiudica la vittoria con una guida dominante a Spa

Hamilton vince a Spa

Riduce il vantaggio di Vettel in campionato

Nel 25° anniversario della prima vittoria di Michael Schumacher in un Gran Premio, Hamilton ha voluto emulare la leggenda delle corse in grande stile.

Per celebrare l'occasione, il figlio di Schumacher, Mick, ha guidato l'auto del padre vincitrice del titolo nel 1994 sul circuito di Spa, prima che i piloti si sfidassero sul famoso circuito.

Proprio come Schumacher nella sua 200a gara, Hamilton ha sfoderato una prestazione imperiosa per raggiungere per primo la bandiera a scacchi.

Il britannico ha vinto 58 dei 200 Gran Premi a cui ha partecipato, di cui tre a Spa.

"È stato un weekend forte per me e per la squadra", ha detto Hamilton a Mark Webber dopo essere sceso dal gradino più alto del podio. "La squadra ha fatto un ottimo lavoro e sono davvero grato per tutto il duro lavoro svolto.

"Sebastian ha lottato molto, ma questo è ciò che avevo detto di voler fare e l'ho fatto".

Dopo che i compagni di squadra della Force India, Sergio Perez ed Esteban Ocon, si sono scontrati al 30° giro, è stata chiamata la safety car per la presenza di detriti in pista, una mossa che ha spalancato la gara.

Solo cinque secondi separavano i primi cinque piloti, prima che Hamilton e Vettel si staccassero dal gruppo.

Il tedesco ha iniziato a mettere sotto pressione Hamilton, ma una guida impeccabile ha fatto sì che una vera sfida per il primo posto non si concretizzasse mai.

"È stato davvero intenso. Stavo aspettando che Lewis facesse un errore, ma non l'ha fatto", ha detto Vettel dopo la gara. "Ero troppo vicino alla ripartenza".

Nonostante i tanti punti sprecati a Spa, il quarto posto in classifica della Force India non sembra in pericolo, ma il direttore operativo Otmar Szafnauer ha confermato che non permetterà più a Perez e Ocon di correre, confermando che d'ora in poi seguiranno gli ordini di scuderia.

Un indignato Ocon ha dichiarato a Sky Sport che ora terrà dei colloqui con Perez.

"Mi ha schiacciato contro il muro a 300 km/h, rischiando la vita, senza motivo. Dovrebbe essere un professionista", ha detto il francese.

"Gli dirò la verità, non avrò paura di lui. Se ci sarà bisogno di parole da uomo, lo sarà".

Max il pazzo

Un Max Verstappen visibilmente frustrato è stato costretto al ritiro per la sesta volta in 12 gare in questa stagione, mettendo in dubbio l'affidabilità della sua vettura.

Nato in Belgio, il pilota olandese ha salutato una folla di tifosi vestiti di arancione che hanno viaggiato pieni di ottimismo dalla vicina Olanda.

Quell'ottimismo è presto svanito, così come la "pelle d'oca" di Verstappen prima della gara, quando la macchina del giovane ha ceduto dopo appena nove giri.

Verstappen ha dichiarato a Sky Sports di non poter sopportare "troppi" altri ritiri prima di considerare il suo futuro alla Red Bull.

"Frustrato, deluso e davvero non felice", ha detto. "Per un top team, questo non può accadere. All'inizio si può dire che la sfortuna, queste cose succedono.

"Ma se si ripete per la sesta volta quest'anno, non si può più parlare di sfortuna. I tifosi comprano biglietti molto costosi per venire a vedere la gara e poi dopo otto giri è finita.

"Inoltre, è davvero demotivante perché si lavora duramente per tutto il weekend, si fanno ottime qualifiche e non si vede l'ora di iniziare la gara, ma poi ci si ritira dopo otto giri. Non so cosa dire, è un anno molto difficile".

Tuttavia, è stata una storia diversa per il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, Daniel Ricciardo, che ha effettuato una ripartenza scintillante dopo la safety car per balzare dal quinto al terzo posto e conquistare l'ultimo gradino del podio.

Raggiante da un orecchio all'altro, l'australiano ha orchestrato i tifosi presenti, guidando la folla in una serie di onde messicane.

"Sapevo che ci era stata data un'opportunità, quindi è stato bello approfittarne con Valtteri alla ripartenza", ha detto.

