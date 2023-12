Notizie salienti

GP degli Stati Uniti: "La F1 è lo sport perfetto per il mercato americano".

Il Circuito delle Americhe ospita il GP degli Stati Uniti il 23 ottobre

Lewis Hamilton cerca di ridurre il divario di 33 punti dal rivale Nico Rosberg

Bobby Epstein, presidente del Circuit of the Americas - che ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti il 23 ottobre - pensa di avere la risposta.

"Potremmo offrire a Lewis Hamilton la cittadinanza!" suggerisce sfacciatamente Epstein a The Circuit della CNN.

Il pilota britannico è probabilmente troppo impegnato per pensare di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti - anche se possiede una casa in Colorado - poiché sta disperatamente guidando per difendere il suo titolo mondiale.

La forza del 10: come Lewis Hamilton ha vinto il titolo mondiale di F1 nel 2015

Hamilton arriva alla gara di Austin, in Texas, con 33 punti di distacco dal suo compagno di squadra alla Mercedes, Nico Rosberg, e con soli 100 punti in palio nelle restanti quattro gare della stagione.

"Quest'anno è importante che la gara sia così combattuta", afferma Epstein, in vista del quinto Gran Premio degli Stati Uniti che si terrà sul popolare circuito texano.

"Quest'anno la gente viene non solo per vedere qualcuno incoronato vincitore, ma per vedere la competizione quando non si conosce l'esito [della corsa al titolo]".

La migliore gara degli ultimi anni

L'anno scorso Hamilton ha conquistato il suo terzo titolo mondiale vincendo negli Stati Uniti, nonostante l'uragano Patricia abbia impedito le qualifiche fino a domenica e la gara sia iniziata su pista bagnata.

"È stata la gara più bella degli ultimi anni e ha registrato il più alto numero di spettatori della stagione", ha ricordato Epstein, nonostante il caos.

"Ma per le persone che sono venute sul posto abbiamo imparato molto su quello che potevamo fare. Abbiamo avuto 25 pollici di pioggia in una settimana ed è difficile da pianificare".

Epstein non è in grado di controllare il tempo, ma ha alcune idee su come aumentare la portata della F1 negli Stati Uniti, dove la NASCAR è tradizionalmente lo sport motoristico più popolare.

"Al momento la maggior parte del marketing della F1 è affidata ai promotori locali, ma credo che si possa offrire molto di più se si riesce ad aumentare il profilo della F1 durante tutto l'anno", ha spiegato Epstein, che ha ingaggiato le pop star Taylor Swift e Usher per suonare durante il weekend di gara.

Lo sport perfetto

"È lo sport perfetto per il mercato americano perché ha un tempo limitato. Se hai una gara di due ore, puoi inserirla nel tuo programma della giornata. La maggior parte degli sport americani può durare tre o quattro ore o non si sa quanto tempo.

"Ma per far crescere la F1 c'è bisogno di un campione americano... Abbiamo alcuni piloti promettenti in arrivo, ma ci vorrà qualche anno. Ci vorrà del tempo".

Il californiano Alexander Rossi è stato l'ultimo pilota nostrano a partecipare al Gran Premio degli Stati Uniti, classificandosi 12° per la Marussia nel 2015.

Dopo aver perso il suo posto in F1, il venticinquenne è balzato agli onori della cronaca nel 2016 come vincitore esordiente della 500 miglia di Indianapolis per l'Andretti Autosport. Rossi farà la sua apparizione ad Austin durante il weekend di gara come una leggenda delle corse!

Gli Stati Uniti e loro

Per ora Rossi è concentrato sulle gare su pista, ma i tifosi di casa al Gran Premio degli Stati Uniti avranno almeno una squadra americana da sostenere per la prima volta in 30 anni con i colori della Haas F1.

"La Haas aumenta il profilo della F1", ha detto Epstein. "Hanno avuto successo nella NASCAR e in altre corse.

"I fan che li seguono sono molto curiosi di sapere perché questo tizio [il proprietario Gene Haas] sia passato dalla NASCAR a quello che aspirava a essere un livello diverso e più alto di corse".

L'imprenditore Haas, che nel 2009 ha unito le forze con il tre volte campione della Sprint Cup Tony Stewart per formare il team di successo Stewart-Haas Racing NASCAR, ha avuto un inizio solido nel suo primo anno di corse in F1.

Con i cavalli e la tecnologia della Ferrari, Haas F1 ha conquistato punti al suo primo GP grazie al pilota francese Romain Grosjean, e all'ultima gara in Giappone entrambe le vetture sono entrate per la prima volta nella top-10 delle qualifiche.

L'arrivo di una promettente scuderia americana sul suolo patrio può contribuire a garantire il futuro della F1 negli Stati Uniti.

Questo potrebbe essere di conforto se si considera che le classiche gare in Brasile, Canada e Germania devono ancora essere confermate nel calendario 2017 della F1.

"Mi piacerebbe vedere altri 10 anni", ha detto Epstein a proposito di un possibile nuovo contratto per la permanenza della F1 in Texas. "Penso che questo accadrà".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com