I punti salienti della storia

GP d'Austria: Valterri Bottas sfrutta la partenza al fulmicotone per conquistare la seconda vittoria stagionale

Valtteri Bottas vince il GP d'Austria

Sebastian Vettel arriva secondo

Vettel ha 20 punti di vantaggio su Lewis Hamilton

Bottas, in pole position con la sua Mercedes, ha spaventato i suoi rivali quando è partito dalla griglia di partenza sul circuito del Red Bull Ring, spingendo Vettel a sostenere che avesse saltato la partenza.

Ma un esame da parte dei commissari ha lasciato il finlandese Bottas in chiaro, conquistando la sua seconda vittoria stagionale e alimentando le sue speranze di titolo.

Il suo compagno di squadra Hamilton, ostacolato da una penalità di cinque posizioni in griglia per un cambio, è passato al quarto posto dall'ottavo, ma Vettel è ora in vantaggio di 20 punti e Bottas al terzo posto, a 35 punti di distanza dopo otto gare su diciannove.

Ricciardo coerente

Daniel Ricciardo ha conquistato l'ultimo podio per la "squadra di casa" Red Bull, tenendo a bada un Hamilton in carica in una gara che ha preso vita negli ultimi giri.

Si tratta del quinto podio consecutivo per l'australiano e di una consolazione per la sua squadra dopo che Max Verstappen è stato costretto al ritiro dopo un incidente iniziale che ha messo fuori gioco anche Fernando Alonso con la sua McLaren.

L'asso della Ferrari Vettel ha fatto un tentativo tardivo di vittoria, riducendo il distacco dal precedente dominatore Bottas a solo mezzo secondo dopo essere passato alle gomme super-soft per il suo secondo stint.

"Avevo bisogno di un solo giro in più", ha dichiarato.

Bottas ha dichiarato di aver avuto una grossa vescica sulla gomma e si è sentito sollevato per aver vinto una gara che aveva controllato fin dall'inizio.

"È solo la seconda vittoria della mia carriera. Penso che sia stato l'inizio della mia vita", ha detto.

Dopo la controversa gara di Baku di due settimane fa, in cui Vettel è stato penalizzato per aver tamponato Hamilton, il round austriaco è stato relativamente privo di incidenti, con i due rivali separati dalla posizione di partenza di Hamilton.

Weekend difficile

Hamilton, che ha avuto problemi di maneggevolezza con la sua Mercedes, ha mancato il podio in quattro delle ultime sei gare e nelle interviste post-gara ha dato un'immagine di sconforto.

"È stato ovviamente un fine settimana difficile", ha dichiarato a Sky Sports.

La prossima settimana cercherà di cambiare le sorti davanti al pubblico di casa nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Kimi Raikkonen si è piazzato lontano, quinto, sulla seconda Ferrari, mentre Romain Grosjean ha ottenuto un ottimo sesto posto per la Haas.

Sergio Perez ed Esteban Ocon hanno ottenuto il settimo e l'ottavo posto per la Force India, mentre la coppia della Williams Felipe Massa e l'adolescente canadese Lance Stroll hanno completato le posizioni a punti.

