Governo eletto per rafforzare le misure di sicurezza per i soccorritori e i volontari.

Il governo federale sta attuando misure per rafforzare le misure di sicurezza per i militari e i volontari. La proposta, presentata dal ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP), include modifiche al Codice penale per perseguire più efficacemente gli attacchi contro i lavoratori dell'emergenza, le forze dell'ordine o i volontari, come dichiarato dal ministero.

Gli attacchi contro gli individui politicamente attivi, compresi i membri del consiglio comunale e i rappresentanti del Parlamento europeo, diventeranno anche un reato penale.

Secondo Buschmann, coloro che dedicano il loro tempo a servire la nostra società meritano una protezione unica. La ministra dell'Interno federale SPD Nancy Faeser ha concordato, dichiarando che se i reati contro i poliziotti, il personale dell'emergenza, i vigili del fuoco, i volontari e i politici locali sono puniti con pene più severe, si invia un messaggio forte: "La legge non tollererà questi atti e infliggerà severe punizioni ai colpevoli".

Inoltre, l'uso e il test legale dei Taser da parte della Polizia federale saranno rafforzati. Faeser ha spiegato che questo passo fa parte del cosiddetto pacchetto di sicurezza introdotto dalla coalizione del semaforo in risposta all'attacco sospetto di ispirazione islamica a Solingen.

