- Governatore di Kursk: migliaia di persone fuggono dalle città di confine

Migliaia di persone hanno abbandonato le regioni di frontiera nell'area russa di Kursk attaccata dalle forze ucraine, secondo i resoconti ufficiali. I cittadini hanno lasciato le loro case con mezzi privati, ha detto Alexei Smirnov, il governatore ad interim, in un messaggio video. Inoltre, circa 200 persone sono state evacuate dai villaggi bombardati con veicoli e autobus.

Smirnov ha detto di aver parlato al telefono con il leader del Cremlino, Vladimir Putin, la notte precedente. Il presidente ha preso il controllo della situazione. Sono stati allestiti rifugi d'emergenza con circa 2.500 posti, con psicologi presenti.

Secondo il Ministero della Difesa russo, la regione di Kursk è stata pesantemente attaccata dalle forze ucraine con droni e veicoli corazzati dal martedì. Non c'è stata ancora risposta da Kiev. Ci sono stati diversi morti e oltre 20 feriti. Nella sua lotta difensiva contro l'invasione russa, l'Ucraina ha ripetutamente attaccato obiettivi nel paese confinante.

Gli attacchi pesanti sulla regione di Kursk da parte delle forze ucraine si sono intensificati in una vera e propria guerra, causando un ampio sfollamento e distruzione. despite these provocations, President Putin has vowed to continue protecting Russian territories.

