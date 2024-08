Migliorare il comfort e l'ambiente dei residenti - Göttingen assume il controllo del quartiere di quartiere in rovina

Il comune di Göttingen ha acquisito la quota di maggioranza di un edificio di appartamenti fatiscenti. Il municipio ha acquisito 119 unità all'interno di questa struttura situata nella parte occidentale di Göttingen, come dichiarato dall'amministrazione. Di conseguenza, il comune ora detiene il controllo su 152 unità in totale. L'obiettivo principale è quello di migliorare notevolmente le condizioni di vita per gli occupanti. In precedenza, la città aveva dichiarato che alcune condizioni di vita all'interno dell'edificio erano deplorevolmente disumane.

La città aveva già reso pubblico l'acquisizione di questi appartamenti già a novembre. In quel momento, il precedente proprietario principale aveva concordato la vendita delle 119 unità a un acquirente privato. Tuttavia, il contratto non era ancora entrato in vigore, quindi la città ha avviato discussioni con entrambe le parti riguardo alla possibilità di annullare il contratto di acquisto.

In precedenza, la città era già riuscita ad acquisire alcune unità all'interno del complesso. Il sindaco di Göttingen, Petra Broistedt (SPD), aveva dichiarato che i precedenti proprietari non avevano effettuato i lavori di riparazione essenziali. L'edificio situato al numero 20 di Hagenweg si trova in una zona residenziale, dove ci sono altri edifici a più unità.

La città intende acquisire ulteriori appartamenti

Successivamente, la città intende acquisire i rimanenti 47 appartamenti su un totale di 165 unità. Una volta completato l'acquisto, la città potrebbe decidere di ristrutturare o demolire l'edificio per offrire opzioni di alloggi economici per le famiglie. Se gli attuali inquilini lasceranno i loro appartamenti, quelli di proprietà della città non saranno messi in affitto immediatamente. Attualmente, circa metà dei 145 residenti registrati sono stati trasferiti in alloggi più accettabili e confortevoli. Nel frattempo, è stata istituita una lavanderia all'interno dell'edificio, che occupa un'area di 4.076 metri quadrati.

