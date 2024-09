Gotham FC, vincitore del campionato NWSL, diventa la squadra iniziale della lega a fare visita alla Casa Bianca, interagisce con il presidente Biden.

Il Presidente Joe Biden ha esteso un invito alla squadra vincitrice della National Women's Soccer League (NWSL), NY/NJ Gotham FC, alla Casa Bianca luned√¨. Si tratta di un importante primato per il campionato, poiché aucune squadra non ha mai ricevuto tale onore in precedenza.