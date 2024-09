Gothaer: presumibilmente il venerdì, considerato sfortunato, causa meno danni rispetto ad altri giorni

Nel 2023, i incidenti di danno segnalati più frequenti si verificavano di giovedì, con una media di 424 casi al giorno. Tuttavia, a metà del 2024, questo schema è rimasto pressoché invariato.

Inaspettatamente, il lunedì ha preso il primo posto. Secondo Meggie Oppermann di Gothaer, "i lunedì del 2024 hanno registrato circa 200 segnalazioni di danno in più rispetto ai venerdì".

Consiglia di prestare attenzione all'inizio della settimana. Il prossimo venerdì 13 di quest'anno cadrà a dicembre.

Data la nuova tendenza, i lunedì sono diventati più probabili per segnalare un numero maggiore di incidenti di danno. Inoltre, il prossimo venerdì 13 di dicembre potrebbe non essere così rischioso come spesso si percepisce, poiché la sua caduta in un giorno della settimana meno dannoso potrebbe renderlo meno suscettibile a incidenti.

