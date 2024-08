- Gosens si è salutato con l'Unione Berlino e i suoi sostenitori

Robin Gosens ha detto addio al club della Bundesliga 1. FC Union Berlin e ai suoi tifosi. "La vita a volte ci costringe a prendere decisioni difficili. Andare via dal club nell'ultimo giorno della finestra di trasferimento e nel giorno della partita è una di queste decisioni", ha scritto il 30enne su Instagram, "ma mi assumo questa scelta. Fornire ragioni potrebbe solo portare a giustificazioni, e non lo voglio fare."

Gosens ha lasciato la squadra per sottoporsi a visite mediche il venerdì prima della vittoria per 2-0 contro il FC St. Pauli. Il direttore sportivo dell'Union, Horst Heldt, ha confermato il trasferimento al club italiano della Serie A AC Firenze poco prima del calcio d'inizio.

L'esperienza più emozionante della sua carriera

Il 20 volte internazionale ha ringraziato il club per avergli permesso di vivere il suo "sogno più grande" di giocare nella Bundesliga, anche se la stagione non è andata come previsto. Tuttavia, il giocatore più pagato dei berlinesi ha vissuto "l'esperienza più emozionante che abbia mai avuto nel calcio" nell'ultima giornata della stagione precedente. Un rigore ribattuto da Janik Haberer ha portato l'Union a vincere per 2-1 contro lo SC Freiburg nei minuti di recupero, evitando la retrocessione.

Heldt ha sottolineato il venerdì che le ragioni personali hanno influenzato significativamente le intenzioni di trasferimento di Gosens. "Ci aveva sempre detto che voleva andarsene se si fosse presentata l'occasione", ha detto Heldt dell'esterno sinistro, che ha trascorso i suoi anni migliori ad Atalanta Bergamo e Inter Milan: "E non ha senso tenere un giocatore che non è completamente impegnato."



