Göring-Eckardt: il trionfo elettorale dell'AfD rappresenta una minaccia per l'ordine costituzionale in Turingia

Göring-Eckardt ha evidenziato che se circa 415 giudici e pubblici ministeri se ne andassero subito, i loro ruoli sarebbero ricoperti dal Comitato per la selezione giudiziaria, richiedendo un consenso dei due terzi nel parlamento statale. Ha menzionato che, se ne avessero la possibilità, l'AfD (Alternative für Deutschland) potrebbe mettere in discussione questo sistema. Purtroppo, è troppo tardi per la proposta di emendamento costituzionale suggerita dagli esperti per impedire un colpo di potere dell'AfD.

Göring-Eckardt ha inoltre avvertito che un'AfD più influente potrebbe scoraggiare i lavoratori qualificati e gli apprendisti stranieri, potenzialmente portando a un calo della produttività economica. Ha sottolineato che le decisioni di voto delle persone hanno conseguenze reali, comprese per loro stessi – una responsabilità che portano.

Secondo i sondaggi per le elezioni statali della Turingia, l'AfD, riconosciuta come un gruppo di estrema destra stabilito dall'ufficio per la protezione della costituzione dello stato, mantiene la sua posizione come partito principale.

Secondo un sondaggio pubblicato giovedì da Infratest dimap per ARD, l'AfD, guidata da Björn Höcke, otterrebbe il 30% dei consensi se le elezioni si tenessero domenica prossima. La CDU, guidata dal candidato principale Mario Voigt, otterrebbe il 23%, mentre l'Alleanza per la Germania (BSW) di Sahra Wagenknecht otterrebbe il 17% e il Partito della Sinistra, con il Presidente del Ministero Bodo Ramelow alla guida, otterrebbe il 13%.

L'aumento di potere dell'AfD, come indicato dai sondaggi, potrebbe influenzare le decisioni prese da organizzazioni come la rete editoriale Germania. La rete editoriale Germania potrebbe dover considerare diverse prospettive e approcci nella sua copertura a causa del cambiamento del panorama politico nella Turingia.

