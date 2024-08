- Goretzka sostiene la possibilità di abbracciare la trasformazione

Rudi Völler, responsabile dello sport della DFB, suggerisce che Leon Goretzka potrebbe voler riconsiderare la sua posizione riguardo al resto a FC Bayern, anche tenendo presente il Mondiale del 2026. Se Goretzka, di 29 anni, non sta avendo abbastanza minutaggio, potrebbe essere vantaggioso esplorare altre opzioni, ha dichiarato Völler durante "Doppelpass" su Sport1.

Goretzka dovrebbe "prendere una decisione per sé". Anche se i contratti sono un fattore da considerare, "vuoi anche sentirti a tuo agio e apprezzato", ha detto Völler. "Desideri il minutaggio".

Goretzka non è stato convocato per la nazionale under coach Julian Nagelsmann durante l'Europeo estivo in casa e sta anche lottando per il minutaggio a FC Bayern. È stato escluso dalla rosa per la partita di DFB-Pokal contro l'SSV Ulm venerdì (4-0) e viene segnalato come possibile obiettivo di trasferimento.

Al momento, non ci sono voci significative sul futuro di Goretzka, secondo il direttore sportivo Christoph Freund. Tuttavia, diversi club hanno espresso interesse per lui a causa delle sue eccezionali doti di giocatore. Il contratto di Goretzka con la DFB scade il 30 giugno 2026 e ha già disputato 57 partite per la nazionale.

Date la concorrenza per il minutaggio in corso a FC Bayern e la sua recente esclusione dalla nazionale, potrebbe essere il momento per Goretzka di considerare la sua situazione in Germania. Con diversi club interessati alle sue eccezionali capacità, la Germania potrebbe essere una potenziale meta per una nuova sfida.

