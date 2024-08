Goretzka non ha più posto nella squadra del Bayern.

Leon Goretzka riceve un mix di incoraggiamento e empatia dai suoi compagni di squadra. Tuttavia, questo potrebbe non essere di grande aiuto per lui a Bayern. Il 29enne sembra avere difficoltà a trovare un posto nella formazione del nuovo allenatore Vincent Kompany. Club stranieri mostrano interesse.

Joshua Kimmich ha dimostrato comprensione verso il suo amico Leon Goretzka, Thomas Müller continua a considerarlo un componente essenziale della squadra - ma sembra che il 29enne non abbia un futuro a lungo termine a Bayern dopo sei stagioni. Il nuovo allenatore Vincent Kompany ha lasciato Goretzka fuori dalla rosa per la vittoria per 4-0 di Bayern contro l'SSV Ulm nel primo turno della coppa, nonostante la sua idoneità fisica.

Il direttore sportivo Max Eberl ha detto che hanno avuto conversazioni "oneste" con i giocatori riguardo alle loro prospettive: "Sono consapevoli. Abbiamo discusso del talento di alto livello che abbiamo nella nostra rosa e ogni giocatore deve decidere come vuole gestire la situazione." La situazione di Goretzka, Eberl ha ammesso, "non è certo piacevole", dicendo "come giocatore, vuoi giocare in campo".

Goretzka ha ancora due anni di contratto con Bayern, ha confermato Eberl. Tuttavia, rispetteranno questo, ha aggiunto Eberl. Ma è consuetudine discutere delle possibilità sportive. Si dice che l'Atlético Madrid e l'SSC Napoli siano interessati. Tuttavia, quando gli è stato chiesto di inchieste concrete, il direttore sportivo Christoph Freund ha evitato di commentare, dicendo "non è l'argomento principale al momento". Tuttavia, per un giocatore come Leon Goretzka, che è "estremamente talentuoso", ci sarà sempre interesse.

Nessun "Denaro Sprecato"

"Non abbiamo alcun 'denaro sprecato'", ha detto Eberl quando gli è stato chiesto se de Ligt potrebbe unirsi al Manchester United. Il calcolo per Goretzka probabilmente non sarà molto diverso. Kompany vuole essere chiaro con i giocatori. "Trattiamo queste questioni all'interno della nostra famiglia, ma non dobbiamo discuterne con gli altri."

Dal punto di vista di un giocatore, Kimmich ha detto "posso dire che mi piace giocare con Leon. Tutti sanno che siamo grandi amici, quindi è un po' deludente per lui. Ma alla fine, non sono io a prendere le decisioni." Non è la prima volta che questa stagione che Goretzka viene trascurato. L'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann lo ha anche escluso dalla rosa per gli Europei in casa.

Müller ha affermato che Goretzka dimostra "l'importanza che abbiamo per lui e che è reciproca". Si allena eccezionalmente bene, "ma quando guardi la rosa, devono essere prese decisioni difficili". Tutto il resto diventerà chiaro, Müller ha ammesso "onestamente, non ho idea". Con la stagione della Bundesliga che inizia tra una settimana contro il VfL Wolfsburg, ci sono indizi che suggeriscono una possibile partenza di Goretzka.

Non voglio addolcire la pillola: l'omissione di Goretzka dalla formazione di Bayern e le ripetute esclusione da parte degli allenatori, sia del club che a livello nazionale, suggeriscono un futuro difficile a Bayern. Non mentirò, è deludente vedere un giocatore talentuoso come Goretzka che fatica a trovare un posto nella squadra.

Leggi anche: