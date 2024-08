- Goretzka deve combattere: "Situazione di alta concorrenza"

Leon Goretzka (29 anni) ha un bel po' di lavoro da fare al Bayern Monaco. Il nazionale tedesco, come Joshua Kimmich (29 anni), deve ora affrontare una forte concorrenza nel ruolo di mediano difensivo con l'arrivo del nuovo acquisto Joao Palhinha (29 anni). Goretzka ha saltato l'ultima amichevole pre-stagionale del Bayern contro la squadra della Bundesliga austriaca WSG Tirol a causa di infortuni all'anca, mentre Kimmich è stato riposato durante la vittoria per 3-0 e ha assistito dalla panchina in abiti civili. Il portoghese Palhinha, invece, ha fatto il suo debutto in prima squadra e ha segnato il suo primo gol per la squadra di Monaco.

"Palhinha si sta ambientando molto bene, è un vero professionista. Siamo molto contenti di averlo con noi," ha detto il direttore sportivo Christoph Freund. Palhinha, che ha raggiunto il Bayern quest'estate dopo un secondo tentativo del Fulham, si dice abbia un costo di circa 46 milioni di euro, ha dichiarato: "È sempre speciale quando segni. Sono orgoglioso e mi sto divertendo qui." Si prevede che fornirà stabilità nel centrocampo del Bayern.

Hamann pensa che la partenza di Goretzka sia possibile

Goretzka indossa la maglia del Bayern da sei anni e ha un contratto fino all'estate del 2026. Non sembra avere intenzione di andarsene improvvisamente, ma piuttosto di lottare per il suo posto sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany, proprio come ha fatto lo scorso estate sotto il predecessore Thomas Tuchel. "C'è una forte concorrenza nella squadra, ma Leon sta dando il massimo. È un vero professionista," ha detto Freund, che non è stato selezionato dal ct della nazionale Julian Nagelsmann per gli Europei.

L'esperto di Sky Dietmar Hamann pensa che la partenza di Goretzka sia possibile. "Non ha giocato abbastanza bene negli ultimi tre anni per essere considerato insostituibile. Con il trasferimento di Palhinha e Kimmich previsto nel mezzo sotto Kompany, i segnali puntano a una separazione," ha detto l'ex nazionale all'agenzia di stampa tedesca. "La grande domanda è se c'è un mercato per lui."

